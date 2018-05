Belgische U17 maakt zich op voor EK

Het EK U17 in Engeland begint op 4 mei. De Belgische lichting van 2001 zal het er opnemen tegen Ierland (5 mei), Bosnië en Herzegovina (8 mei) en Denemarken (11 mei). 'Onze poule heeft geen echt grote namen maar wel sterke ploegen', zegt bondscoach Thierry Siquet. 'Ierland en Bosnië waren eerste in hun groep. Denemarken heeft niet de reputatie van een Duitsland of Spanje, maar is minstens even goed.'

De elf gescoorde goals uit de kwalificatiecampagne kwamen van maar liefst acht verschillende spelers. Siquet: 'Wij hebben niet één topschutter maar verschillende spelers die kunnen scoren.' Een andere kracht van het team is de doeltreffendheid bij spelhervattingen. 'Zo maakte Lucas Lissens (Anderlecht, nvdr) in de kwalificatiecampagne twee doelpunten op een stilstaande fase terwijl hij een centrale verdediger is.'

Een van de opvallende namen in de selectie is Clubspeler Lars Dendoncker, broer van Anderlechtproduct Leander. Kapitein van de ploeg is Nicolas Raskin van AA Gent, die dit seizoen zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League als eerste speler geboren na 1 januari 2000.

Met het oog op de toekomst heeft Siquet vier jongens van 2002 meegenomen. 'We hebben veel kwaliteit in de groep. Ik merk wel dat mijn spelers wat vermoeid zijn. Omdat er aan het eind van het seizoen veel uitgestelde wedstrijden ingehaald worden, spelen ze vaak drie keer per week. We zullen dus voor voldoende recuperatie zorgen.'

De grootste kanshebber voor de eindzege kan Siquet niet voorspellen. 'Bij de jeugd is het moeilijk om een favoriet aan te duiden, de vorm van het moment zal beslissen. Frankrijk, een land dat het traditioneel steeds goed doet op grote tornooien, is er nu niet bij. We concentreren ons vooral op onszelf. Ik weet dat Ierland de topscorer van de kwalificatie in de rangen heeft lopen, maar dat kan straks evengoed een Belg worden.'