Belgische voetbalwereld zwijgt over seksueel misbruik

Terwijl nu ook in Vlaanderen verhalen naar boven komen over seksueel overschrijdend gedrag in de sport, meer bepaald in het judo, blijft het stil in de Belgische voetbalwereld. 'Voor mannelijke slachtoffers is het taboe nog veel groter', zegt Tine Vertommen, die aan de Universiteit Antwerpen onderzoek voert naar geweld tegenover kinderen in de sport. 'Als je kijkt naar de homocultuur in het voetbal, is het ook niet zo verwonderlijk dat een nog veel gevoeliger onderwerp onderbelicht blijft.' In Nederland doorbraken onlangs wel enkele slachtoffers het stilzwijgen. Engeland wordt overspoeld door zulke getuigenissen sinds een ex-profvoetballer er eind 2016 zijn verhaal publiek maakte. 'Maar Belgen hebben niet de cultuur om zoiets openbaar te maken', aldus Vertommen. 'Mocht iemand het toch doen, verwacht ik wel dat anderen volgen.'

Vertommen leidt het Vlaamse luik van VOICE, een internationaal project dat slachtoffers van seksueel misbruik in de sport een stem wil geven. Voor VOICE lanceerde ze een campagnefilmpje met enkele topsporters, onder wie zwemmer Pieter Timmers. Ook in dat filmpje zit geen enkele voetballer. 'Ik droomde van de medewerking van Vincent Kompany of Kevin De Bruyne', zegt Vertommen. 'De Europese voetbalbond deed via de Belgische bond een rondvraag, maar er kwam niet tijdig een positieve reactie. Sowieso staan topsporters blijkbaar niet te springen om ambassadeur te zijn voor dit thema. Ik zou het nu wel fijn vinden mochten topsporters, ook voetballers, het filmpje retweeten of delen op Facebook.' Het filmpje is te vinden op facebook.com/seksueelgeweldindesport.

De Belgische bond zegt voorbereidingen te treffen om officiële aanspreekpunten te installeren. 'De komende maanden gaan we info daarover op onze site zetten', aldus woordvoerder Pierre Cornez. Sport/Voetbalmagazine opende het mailadres onderzoek.voetbalmagazine@roularta.be, waarop mensen terechtkunnen die informatie hebben over seksueel misbruik binnen het (prof)voetbal. De redactie garandeert desgewenst volledige anonimiteit en publiceert niets zonder toestemming van de betrokkene. Ook Vertommen (voice@thomasmore.be) blijft getuigenissen zoeken om aan de hand daarvan het preventiebeleid te verbeteren.