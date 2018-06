Beloften van profclubs in amateurreeksen: 'Laat elke club de keuze'

De Pro League buigt zich dinsdag weer over de intentie om vanaf het seizoen 2019/20 met de elitebelofteploegen in de amateurreeksen te gaan spelen. François Vitali, de Franse technisch directeur van Cercle Brugge, pleit ervoor om de clubs elk voor zich te laten beslissen of ze eraan zullen meedoen of niet.