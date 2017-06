Ben Weyts (N-VA): 'Vanzelfsprekend dat RSC Anderlecht voor Nederlandstalige gemeenschap kiest'

De meeste Belgische voetbalclubs, die vroeger rechtstreeks aangesloten waren bij de Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben, omdat sport nu eenmaal een gemeenschapsmaterie is, intussen de keuze gemaakt voor aansluiting bij de Nederlandstalige of de Franstalige gemeenschap, respectievelijk de Vlaamse Sportfederatie (VSF) of de Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF). Dat geldt ook voor de Brusselse. Twee van de 48 Brusselse clubs opteerden niet voor de Franstalige taalrol: Haren en Ritterklub Jette kozen als Brusselse club voor de VSF. Bij de mannen is RWDM aangesloten bij de Franstalige sectie, de vrouwen die een aparte structuur hebben, zijn lid van de VSF. Nog één Brusselse club weigert een keuze te maken en blijft rechtstreeks aangesloten bij de KBVB: RSC Anderlecht.

N-VA'er Ben Weyts, vurig Anderlecht-supporter, vindt het niet meer dan normaal dat Paars-wit voor de VSF kiest. Dat zegt hij deze week in Sport/Voetbalmagazine.

'Mocht Brussel even tweetalig zijn als Anderlecht op bestuurlijk vlak, dat zou een stap vooruit zijn,' aldus Weyts. 'Ik merk dat het publiek voor 70 procent Nederlandstalig is en ik vind dat de club er zich ook almaar meer naar gedraagt, wat ik fel apprecieer. Dat Franco-Belgegevoel speelt toch steeds minder. Alleen blijft de dialectversie van het supporterslied door Lange Jojo zoveel sappiger en plezanter. In mijn wagen, als we naar het stadion rijden, staat dat lied telkens op.

'Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat ze straks kiezen voor de Nederlandstalige gemeenschap, maar ik snap wel dat ze het verschrikkelijk gênant vinden dat ze dat definitief moeten beslissen.'