Bibberen op het Lisp

Op de Eeuwige Ranglijst van het betaald voetbal in België, ingevoerd in 1974, staat K.Lierse SK nog steeds op de zesde plaats. De lijst houdt rekening met het aantal gespeelde seizoenen en wedstrijden en de behaalde punten in eerste klasse sinds 1974. Ook bij de komst van Maged Samy en Wadi Degla in oktober 2007 stond Lierse zesde op die lijst, en voetbalde het, net als nu, in tweede klasse. Veel is er dus niet veranderd in die tien jaar.

