'Bij Anderlecht miste ik de drang om de beker te winnen'

Yves Vanderhaeghe (47) speelde onder meer zes jaar bij Anderlecht, werd daar drie keer landskampioen (en 48 keer geselecteerd voor de nationale ploeg), maar haalde er niet één keer de bekerfinale. Was het misschien geen prioriteit?

'Neen, dat gevoel kreeg ik daar in de groep soms wel', zegt hij. 'Misschien kwam dat omdat de bekerfinale toen nog een week na de competitie geprogrammeerd stond en er jongens waren die liever niet nog een week langer doorgingen. Soms miste ik de drang om die beker te winnen. Het belangrijkste was het kampioenschap en dan waren er ook al zo veel Europese wedstrijden en interlands gespeeld. Bij mij was die drang er wel. Zolang je die beker niet won, weet je niet wat het is.'