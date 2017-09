Bolingi introduceert populair Afrikaanse Fimbu-dansje in JPL (video)

Het is een momentopname, maar één met betekenis. Standard heeft na zes speeldagen drie keer gescoord. Dat zijn minder goals dan Jonathan Bolingi (23) in zijn eentje al maakte voor Excel Mouscron, met zijn hoge plaats in de rangschikking een complete verrassing. Laat Bolingi nu net een speler zijn die toebehoort aan Standard en voor één seizoen uitgeleend werd aan Mouscron omdat de Rouches hem niet nodig hadden.

De eerste danspasjes zet de speler op de openingsspeeldag op het veld van KV Oostende, waar hij de man van de wedstrijd is. En de maker van het enige doelpunt, een mooie kopbalgoal op aangeven van Fabrice Olinga. Waarop Bolingi een dansje showt. 'De fimbu', legt Grégory Delreux, woordvoerder van Excel Mouscron, uit. 'Het is een dansje met de heupen, en de andere spelers plaatsen zich achter hem, en imiteren hem.' Om te tonen waar Bolongi de mosterd vandaan haalde, stuurt Delreux een Afrikaans filmpje door, Fimbu, een nummer van Félix Wazekwa.Bij zijn hit hoort de dans, een kleurrijk spektakel, dat zo'n indruk maakte dat de spelers van de nationale Congolese ploeg hem imiteren telkens ze een goal maken.

Op die manier belandde de Fimbu in Europa, op Le Canonnier. In de kleedkamer werd hij al een rage, populair bij alle spelers. Om de minste aanleiding wordt hij opgevoerd, daarom galmt de hit ook door de luidsprekers wanneer Mouscron scoort.

Bekijk hier de officiële videoclip van Félix Wazekwa:

En de versie van Bolingi (vanaf 0:13) na zijn doelpunt tegen Club Brugge afgelopen weekend: