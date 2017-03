'Nainggolan is tenminste eerlijk, in tegenstelling tot veel van zijn collega's'

Borkelmans zegt in het interview dat hij niet rancuneus is, wel integendeel. 'Ik ben nog altijd fier dat ik vier jaar lang voor de nationale ploeg heb mogen werken. Zeker als je bekijkt hoe de coach en ik die ploeg toen in handen hebben gekregen. België stond rond de zestigste plaats op de FIFA-ranking. We kwamen dus van ver terug. Zeker de eerste twee jaar hebben we het heel goed gedaan met een jonge generatie waarvan de gemiddelde leeftijd 23,6 jaar was. Nu staat er een nieuwe staf aan het hoofd van onze gasten. Marc en ik steunen die coaches voor de volle honderd procent, want we weten wat ze er allemaal voor moeten doen.

'Alleen jammer dat de perceptie nu blijkbaar anders is. Qua tegenstanders kan je de huidige WK-kwalificatiecampagne perfect vergelijken met onze EK-kwalificatie voor Frankrijk. Dat werd er destijds door de schrijvende pers constant ingewreven, dat het niet meer dan logisch was dat we ons zouden plaatsen. Met tegenstanders als - met alle respect - Cyprus, Estland en Gibraltar is dat nu niet anders, maar nu lees ik daar nooit meer iets over. Hoe komt dat? Lag het aan Marc en ik? Misschien wel. Wellicht omdat we volgens de pers niet open genoeg communiceerden, terwijl we dat nochtans wel deden. Niet dat ik daarvan wakker lig, ik stel het alleen maar vast.'

Borkelmans zegt dat hij Wilmots, die nu aan de slag gaat als bondscoach van Ivoorkust, nog minstens één keer per week ziet of hoort. 'De coach, Mario (voormalig fysiektrainer Innaurato, red.) en ik hebben nooit geheimen voor elkaar gehad. We waren en zijn nog steeds één team. Niks of niemand krijgt die band ooit nog kapot.'

Of er ooit nog een samenwerking komt? 'Momenteel is daar hoegenaamd geen sprake van. Ons ontslag viel in een heel slechte periode. Alle ploegen hadden op dat moment al een trainer en bij uitbreiding volledige staf. De komende weken en maanden, als het seizoen er stilaan overal opzit, worden uiteraard wel een interessante periode. Al blijft het afwachten. Mocht er zich ergens een kans als T1 of T2 aandienen, zou ik die onmiddellijk met beide handen grijpen.

'Pas op, ik amuseer me nu ook, hoor. Als PR-man voor Carro- Bel, M.I.B.A. Poorten en InterConsult zit ik iedere week nog ergens in een voetbalstadion - vooral in dat van Club Brugge, RSC Anderlecht en KV Oostende - om matchen te volgen en contacten te leggen. Ik ben blij dat ik van hen de kans krijg om zo toch nog in het voetbalwereldje actief te blijven.'

Ook met enkele Rode Duivels heeft Borkelmans nog steeds contact. 'Vincent Kompany hoor ik af en toe, omdat ik bepaalde jeugdspelers van zijn club BX Brussels bij andere ploegen gestald heb. Dries Mertens ook nog en Eden Hazard sms'te me onlangs nog. Radja Nainggolan uiteraard ook. Mijn respect voor hem is eindeloos. Als je ziet welke weg hij heeft moeten afleggen om er te komen in het leven, kan ik alleen maar zeggen 'Chapeau, kerel, hoedje af'. Ook al komt hij soms in de problemen met de manier waarop hij dingen zegt of doet. Radja is tenminste open en eerlijk. Hij doet het niet in het geniep, zoals vele honderden van zijn collega's.'