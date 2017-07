Bosuil alleen voor abonnees

'Een nieuw bestuur, een nieuwe trainer, andere accenten... Er zijn spelers die vorig seizoen hard hebben gewerkt voor de promotie en dit nu niet meemaken, maar dat is voetbal. Je hebt als speler geen enkele garantie. Met de jongens die erbij komen, gaan we wel een goeie ploeg hebben. De stad verdient dat ook, als je ziet hoe onze supporters de titel vierden. De verwachtingen, de abonnementenverkoop: iedereen wacht op een topclub.' Faris Haroun slaagt de nagel op de kop, wanneer Sport/Voetbalmagazine hem spreekt tijdens de voorbereiding.

Die topclub in wording opende half mei ineens wel een zéér groot aantal werven. Het stadion werd aangepakt, er gaan middelen naar de jeugdacademie, er komt een nieuw trainingscomplex, een nieuwe ploeg... Haroun: 'Dat allemaal veranderen kost tijd, maar als je een topclub wil worden, moet je daarin investeren. Binnen drie, vier maanden, als alles echt klaar zal zijn, zullen we topfaciliteiten en een topomkadering hebben om te trainen. Maar liever nu op deze manier werken en vrijdag tegen Anderlecht spelen, dan zo te werken en straks tegen een ploeg uit 1B te moeten starten.'

Vorige donderdag, één dag vroeger dan voorzien, werden op de Bosuil de grasmatten uitgerold waarop vrijdag Antwerp het opneemt tegen Anderlecht. Tegelijk werden in het gebouw van de businessseats de tijdelijke kleedkamers voor thuis-, uitploeg en scheidsrechters afgewerkt. Ook de pers zal daar worden opgevangen. Daarnaast is er nog de bouw van een nieuwe tribune, die over enkele weken af moet zijn. Die zal over alle moderne faciliteiten beschikken.

Officieel is de huidige capaciteit van het stadion 12.975. Na verbouwingen en na een extra veiligheidscheck zou die hoger moeten zijn, allicht in de buurt van de 15.000. Maar omdat Antwerp al ruim 10.000 abonnementen verkocht, is er tot de opening van die nieuwe tribune geen losse ticketverkoop. Wie zich geen abonnement aanschafte, kan de komende weken niet in een thuisvak. Voor bezoekers geldt de combiregeling.