Brugse T2 Cossey vraagt steun voor Leko

'Vorig jaar, net voor ik naar Racing Genk ging, hadden we al eens gesproken, maar toen zocht Club iemand voor de videoanalyses. Niet echt mijn ding. Ik zeg niet dat ik geen computer gebruik, maar mijn werk ligt meer op het veld', vertelt Cossey. 'Na het vertrek van Philippe Clement vroeg Vincent Mannaert of ik interesse had, alleen was toen nog niet duidelijk wie de nieuwe T1 zou worden en of hij zijn technische staf wilde meebrengen.

'Toen Ivan Leko werd aangesteld, zag ik een mooie uitdaging: samenwerken met een jonge en ambitieuze trainer die een duidelijk doel had: met Club offensief en ander - meer verzorgd - voetbal spelen. Elk jaar meespelen voor de prijzen, zoals in Gent en Genk, is een uitdaging.

'Het is twee keer verkeerd afgelopen, ja, maar het blijft mooier dan werken bij een minder ambitieuze club. Bij Gent was het na een jaar over, omdat mijn profiel te dicht aanleunde bij dat van Hein Vanhaezebrouck en Bernd Thijs, en in Genk werd ik beschouwd als de man van Peter Maes, terwijl ik met iedereen kan werken.'

Europese uitschakeling

Ondanks de tevredenheid te kunnen terugkeren naar het warme nest waar hij als spelers zulke mooie momenten beleefde, moet er Cossey ook iets van het hart. 'Ik was enorm verbaasd dat onze supporters, na het verlies in Moeskroen, zo negatief waren tegenover Ivan. Ik begrijp de ontgoocheling - wij waren óók teleurgesteld - maar ik kan het niet vatten dat een nieuwe trainer na de beste start in jaren wordt uitgefloten.'

'Ik vermoed dat de Europese uitschakeling is blijven hangen, maar Basaksehir was een maatje te groot voor ons. AEK was op papier een haalbare kaart, maar in Athene waren we niet in staat om hen pijn te doen. Jammer, maar dat kan gebeuren. En ik denk niet dat we de Europa League gingen winnen. Aan het verleden kunnen we niets meer veranderen, op de toekomst hebben we wél vat. Als we kampioen worden en de beker winnen, dan staat iedereen op de banken te springen, maar je hebt supporters ook nodig als het wat minder gaat.'

