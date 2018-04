Buffel gaat waarschijnlijk nog jaar door: 'Als ik een goed voorstel krijg'

'Ik denk dat iedereen zich afvraagt: gaat Buffel, gezien zijn leeftijd en zijn aflopend contract, nog een jaar door?', stelt Buffel (37) in een retorische bui. 'Het antwoord daarop is nog open.

'De komende weken focussen we op de resterende wedstrijden van play-off 1, om daarna de balans op te maken waar we als team staan en waar we als individu aan toe zijn: hoe verteer ik deze play-offs, hoe voel ik me fysiek na afloop en wat zijn de aanbiedingen of mogelijkheden? Zijn die interessant genoeg, ook als sportief project, om nog een jaar door te gaan?'

'Op de fysieke parameter heb ik wel zicht. In de bekerfinale heb ik nog 15 kilometer gelopen. Ik weet dat die afstand niet alles zegt, maar het is wel een indicatie dat ik fysiek nog mee kan. Maar met welk gevoel ik uit deze competitie stap en welke voorstellen er straks zijn, dat telt evenzeer mee om een beslissing te nemen. Als je fysiek niet meer in orde bent, moet je realist zijn en er een punt achter zetten. Maar dat gevoel heb ik niet. Je moet wel nog een aanbod krijgen van een club die je een leuk project voorschotelt.'

Familiemomenten

Wat is dat dan, een 'leuk project'? Buffel: 'Genk blijft een mooi project. Er waait een positieve wind en het zou fijn zijn om daar verder aan mee te werken. Andere voorstellen heb ik op dit moment niet. Er wordt wel gepolst, maar op een concreet voorstel is het nog wachten.

'Ook het emotionele aspect speelt mee. Ik zit nu 20 jaar in het profwereldje, sinds ik op mijn 16e van Cercle naar Feyenoord ben overgestapt. Profvoetbal was niet alleen een job, maar ook een hobby en een passie. Ik heb al die andere geneugten graag gelaten om sportief succesvol te zijn, maar na de moeilijke privéjaren besef ik dat er nog andere dingen belangrijk zijn. Nu besef ik meer hoeveel mooie familiemomenten ik in de loop van de jaren gemist heb. Dat is iets waar ik meer naar hunker nu. Na wat ik meegemaakt heb, besef ik dat in het leven niets voorspelbaar is.

'Ik denk wel dat, als ik nog een goed voorstel krijg van een mooi sportief project, ik waarschijnlijk toch kies voor nog een jaar.'

Club Brugge

Vorige zomer was ook Club Brugge een optie, zo geeft Buffel nog toe in het interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Club had een voorstel klaar, maar er moest eerst nog een speler vertrekken. Als Lior Refaelov was vertrokken, dacht men dat ik die rol wel had kunnen invullen, maar uiteindelijk wilde ik daar niet op wachten, zo kort voor de voorbereiding.

'Het emotionele speelde toen ook heel erg mee. Ik dacht dat het misschien goed was om terug te keren naar Brugge, zodat de kinderen dichter bij de familie zouden zijn. Dan zouden de supporters van Club ook gezien hebben dat het nooit aan mij gelegen heeft dat ik nooit voor Club heb gespeeld. Die denken dat ik nooit voor Club heb willen spelen, maar de waarheid is dat ik nooit echt een contract heb aangeboden gekregen.'