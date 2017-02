Butelle: 'België heeft een voetbalcultuur die wij in Frankrijk niet kennen'

"Ik verwijs graag naar het Europese klassement van de clubs, dat is een goeie indicator", begint Benoît Poulain zijn betoog. "En dan constateer ik dat in het recente verleden PSG Frankrijk heeft gered. Ik weet niet of we anders in het klassement vóór België zouden staan. Dat geeft aan hoe sterk dit land is. Club Brugge speelde twee jaar geleden nog de kwartfinale van de Europa League."

"Dat het hier altijd gaat tussen drie à vier clubs, zoals ik hoorde, klopt niet", gaat de Clubverdediger verder. "Nu tenminste niet meer. Elke club maakt vooruitgang, vond ik na de voorbije mercato. En het niveau was al goed. Ik denk dat we niet moeten discussiëren over goed of heel goed, maar wel of je vooruitgang ziet. En daarop is mijn antwoord: ja. Geregeld vertrekken de betere spelers naar goeie competities. Uiteraard heeft zoiets economische redenen, Belgische spelers zijn niet duur. Maar toch, België moet niet jaloers zijn op Frankrijk, Spanje of Italië. De stadions zitten hier altijd vol, dat is elders lang niet het geval. En de passie voor voetbal hier is enorm. Zelfs bij zogezegd kleine ploegen spelen we altijd voor 8 tot 10.000 man."

Ludovic Butelle treedt zijn landgenoot bij: "Ik vind de sfeer in Mechelen top, in Charleroi ook. Gent, Standard, dat zijn mooie stadions. Hier heb je een voetbalcultuur die wij in Frankrijk niet kennen. Daar wachten ze op de grote matchen, of tot het goed gaat met een ploeg. Jullie zijn trouwer."

Poulain: "Rond evenementen als het EK wordt Frankrijk gek. Ons land heeft een cultuur van spektakel en feesten. Frankrijk had nood aan een feest, het EK viel goed. Maar op clubniveau is het wat anders. Als Nîmes verloor, waren ze daar niet altijd triest om. Dan gaat de Fransman roepen en klagen. Dat vindt hij leuk: klagen dat het allemaal niks waard is. Ik denk dat de Franse competitie in Europa de enige is waar het aantal toeschouwers terugloopt. Nu, dit jaar vind ik het weer beter: Parijs, Monaco, Lille, Nice, Marseille dat weer zuurstof kreeg,... Stilaan gaan we weer naar zeven à acht goeie ploegen. Dat heb je nodig voor de spanning."

(Peter T'Kint)

