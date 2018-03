Cercle Brugge promoveert weer naar hoogste voetbalafdeling

Beerschot Wilrijk treedt vanaf eind maart samen met Oud-Heverlee Leuven en Lierse aan in Play-off II, naast de nummers zeven tot en met vijftien uit de Jupiler Pro League.

In een met 14.750 toeschouwers gevuld Jan Breydelstadion drukte Cercle Brugge de bezoekers van bij het begin tegen hun doel, wat resulteerde in enkele gevaarlijke stilstaande fases. Beerschot Wilrijk-verdediger Swinkels beroerde het leer met de arm in de zestienmeter, maar ref Boucaut gaf geen strafschop. Doelman Romo werd vervolgens op de proef gesteld door een afstandsschot van Taravel.

Op het halfuur kwam de Vereniging op voorsprong. Cardona stuurde Mercier diep. De Fransman besloot beheerst naast Romo in doel. Vijf minuten later stond de 2-0 op het scorebord. Palun bediende Crysan, die van dichtbij raak trof.

De Antwerpenaren stelden daar bitter weinig tegenover.

Strafschop

Na de pauze moesten de Mannekes uit hun schulp komen, maar dat gebeurde aarzelend. Tormin vuurde een pegel af op de vuisten van Romo, Beerschot Wilrijk kwam niet in de buurt van doelman Nardi. Iets voorbij het uur dreigden de bezoekers dan toch voor het eerst met een kopbal van Jan Van den Bergh, Nardi bracht redding.

Cercle Brugge kon het hoge tempo niet aanhouden en voelde Beerschot Wilrijk komen, al dreigden de Bruggelingen nog met een vrije trap van Mercier. Van Hyfte richtte zijn vizier op de linkerbenedenhoek, maar Nardi schudde een knappe save uit de mouwen. Meteen daarna trof de middenvelder wel raak met de kop: 2-1.

Beerschot Wilrijk leek zich zo op een diefje van de promotie te verzekeren. Maar Cercle kreeg in de voorlaatste minuut nog een strafschop, na een overtreding van Swinkels op Cardona. De Franse aanvaller zette de penalty om en ontpopte zich tot de held van de avond.

Drie seizoenen

Cercle Brugge keert na drie seizoenen terug op het hoogste niveau. Groen-zwart degradeerde in 2015 naar tweede klasse. Daar kon Cercle Brugge de eerste twee seizoenen geen potten breken. In mei 2017 nam Monaco een meerderheidsparticipatie in de West-Vlaamse club. Een huurlingenleger kwam naar Brugge als gevolg van de overname door de Franse topclub en Frank Vercauteren werd aangesteld als coach, met als doel de promotie naar 1A. Cercle Brugge stak de tweede periodetitel op zak, waarna Beerschot Wilrijk in de promotiefinale aan de kant werd gezet.

In de Jupiler Pro League neemt Cercle Brugge volgend seizoen de plaats in van rode lantaarn Eupen of KV Mechelen, de voorlaatste in de stand. Beide teams tellen 24 punten en vijf gewonnen wedstrijden, met slechts een verschil van één doelpunt wat het doelsaldo betreft. Wie degradeert, wordt zondagnamiddag beslist. KVM heeft zijn lot in eigen handen, maar om helemaal zeker te zijn van het behoud, moeten de Mechelaars voor een uitverkocht stadion van Waasland-Beveren winnen met minstens evenveel doelpunten verschil dan Eupen in zijn thuiswedstrijd tegen Moeskroen. Bij een gelijk doelsaldo wordt immers gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten en daarin heeft Eupen een zo goed als onoverbrugbare voorsprong.