Cercle kon Nakamba op zijn zestiende niet betalen

Bij Cercle Brugge zullen ze vorige maand even gevloekt hebben toen de transfer van Marvelous Nakamba naar stadsgenoot Club Brugge werd afgerond. In de tweede helft van 2012 was Nakamba even op proef bij de vereniging.

Lorenzo Staelens, destijds hoofd scouting, kan zich de speler niet meer herinneren. De toenmalige technisch directeur hoofd opleidingen Sven Jacques, kan Nakamba, op dat moment zestien jaar, wel nog thuisbrengen. 'Hij werd ons aangeboden door dezelfde makelaar die Vusumuzi Nyoni en Honour Gombami, ook twee Zimbabwanen, had aangebracht', zegt Jaecques, sinds meer dan een jaar sportief directeur bij Antwerp. 'Op zich was de test van Nakamba positief. Maar hij was financieel niet haalbaar voor ons. Een speler van buiten de EU moet je een loon van minstens 73.000 euro garanderen. Gezien de leeftijd van Nakamba had zijn club ook recht op een opleidingsvergoeding tussen 60.000 en 100.000 euro. Aangezien hij niet meteen voor de A-kern bestemd was, konden we het niet maken om zoveel geld te investeren. Achteraf gezien is dat een spijtige zaak.'

'Maar het heeft toch nog vijf jaar geduurd voor Nakamba kon doorbreken. Op dat moment konden we geen risico niet nemen. Grote clubs betalen wel als ze potentieel zien - wij geven jeugdcontractjes die op jaarbasis kunnen oplopen tot 10.000.'

De context was niet ideaal om een jonge buitenlander te lanceren. 'Als ik mij niet vergis, is Nakamba in oktober gekomen. Begin oktober is Bob Peeters ontslagen, heeft Staelens voor twee matchen overgenomen, en daarna werd Foeke Booy aangesteld. In die omstandigheden kan je moeilijk de transfer van een zestienjarige doordrukken.'