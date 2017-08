Cerclerevelatie Cardona wil maatje Mbappé achterna

'Hij bezit kracht, snelheid en de capaciteit om inspanningen vele keren te herhalen in een wedstrijd', typeert José Riga zijn nieuwe spits. 'En hij kan scoren met rechts, met links en met het hoofd. Nu moet hij nog leren om regelmatig te zijn, onder meer door zijn concentratie op training en in de wedstrijd te verbeteren. We zullen zien. Maar het is duidelijk dat hij als spits over veel troeven beschikt.'

Irvin Cardona zelf wou aanvankelijk nochtans niet naar Cercle Brugge komen. 'Ik kende het parcours dat ze hier vorig seizoen aflegden, vechten tegen de degradatie, en daarom was het niet mijn eerste keus', zegt hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik wist ook dat er voor mij in Frankrijk twee à drie mogelijkheden waren om een jaar uitgeleend te worden, onder meer bij Nîmes Olympique in de Ligue 2. Daar ging mijn voorkeur naar uit.' Hij kon uiteindelijk overtuigd worden en kreeg er voor zijn komst naar Brugge ook nog een contractverlenging van twee jaar tot 2021 bovenop. 'Coach Leonardo Jardim en vicevoorzitter Vadim Vasiljev overtuigden mij. Intussen weet ik: dit is een goed project en een betere optie. Er is een competitief elftal met de ambitie om te promoveren en de speeltijd die ik hier krijg, zal mij toelaten om progressie te maken en mij binnen een jaar te integreren in de A-kern van AS Monaco.'

En hij scoorde al, één van de twintig goals die hij voor Cercle wil maken. Scoren deed hij altijd al, vertelt hij. 'Bij de U19 24 keer en vorig seizoen tot Nieuwjaar 16 in de CFA met de tweede ploeg van Monaco.' En: hij maakte er ook zes in de Youth League, waaronder een hattrick op Tottenham. 'Vanaf december ben ik met de A-kern van Monaco beginnen te trainen, in februari mocht ik debuteren tegen Chambly in de beker en tegen Metz in de competitie. Ik ben erbij gebleven tot het einde van het seizoen.'

Bij AS Monaco en bij de Franse nationale jeugdploegen was hij ploegmaat en vriend van Kylian Mbappé, de achttienjarige aanvaller die vorig seizoen explodeerde en voor wie PSG bereid is 150 miljoen euro te betalen. In zijn iPhone naast hem op tafel in het spelershome zit het nummer van de nieuwe vedette van het Franse voetbal. Ze bellen nog geregeld met elkaar. 'Kylian is een jaar jonger dan ik, maar werd doorgeschoven. Hij werd uiteindelijk een jaar vroeger prof dan ik. Maar zowel bij Monaco als bij de nationale jeugdploegen speelden we heel veel samen: ik in de spits en hij meer vanaf de flank.'