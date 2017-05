Cerclevoorzitter pleit voor nieuwe competitiehervorming

Vrijdag moet de transactie voltrokken worden: dan wordt AS Monaco officieel baas bij Cercle. Voorzitter Frans Schotte verwacht geen problemen. 'Op een informele algemene vergadering kregen we van de vzw groen licht om alles te finaliseren.' Zaterdag dan wordt de Franse topclub voorgesteld als hoofdaandeelhouder van de cvba, de vennootschap die bij Cercle het profvoetbal bestuurt. 'Het gaat om een kapitaalsverhoging van zo'n 2,5 miljoen euro', zegt Schotte. 'Die zal iets meer dan 40 procent vertegenwoordigen, maar door dubbel stemrecht voor een aantal zaken zal dat ongeveer twee derde zijn.' De vzw, waaronder de jeugdafdeling valt, zal meer werkingsmiddelen dan ooit krijgen. 'Dat wordt contractueel vastgelegd. Cercle blijft een familiale vereniging waar de jeugd belangrijk is. Vorige week nog kregen drie beloften een profcontract.'

In de nieuwe managementstructuur is er geen plaats meer voor algemeen directeur Eric Deleu. 'Het profiel van de algemeen coördinator dat AS Monaco vooropstelde, is niet het zijne. De expertise van Eric ligt in het sportieve, maar in de job van sportief directeur bleek hij niet geïnteresseerd.'

De sportief directeur wordt een Fransman. Dat Filips Dhondt, directielid van AS Monaco en ex-algemeen directeur van Cercle, algemeen coördinator wordt, ontkent Schotte. José Riga blijft trainer. 'Monaco zal investeren in spelers en structuur om zo snel mogelijk te promoveren. Hun belang is dat ze hier talenten, die ze wereldwijd rekruteren, kunnen stallen en laten groeien. In Frankrijk mogen er maar vier niet-EU-spelers op de loonlijst staan.'

De operatie was noodzakelijk, benadrukt Schotte. '1B is een dure afdeling. Het is goed dat de licentievoorwaarden zeer streng zijn geworden, maar het kost veel geld en de inkomsten zijn niet evenredig. In 1A krijgt de laatste nog 2,8 miljoen euro tv-geld, in 1B krijg je 500.000 euro. Met een normale financiële input is dat geen leefbare afdeling. Iedereen wil er weg, maar met een chronisch verlies van een miljoen is het moeilijk om te investeren in betere spelers. Je wordt gedwongen naar extern kapitaal op zoek te gaan. Kijk naar 1B: Roeselare is eigendom van een Chinees en Leuven wordt dat wellicht ook, Union is eigendom van een Duitser, Tubize van een Koreaan, Lierse van een Egyptenaar, Westerlo zoekt een investeerder.'

Hij pleit voor een nieuwe competitiehervorming. 'Er is een poging geweest om volgend seizoen naar twee reeksen van twaalf clubs te gaan, maar dat werd afgewezen. Een ander voorstel is: één reeks van twintig ploegen, zonder nacompetitie. Maar de G5 hebben elk drie stemmen, de andere elf in 1A elk twee en de acht in 1B elk één stem. De vijf grote clubs beschikken dus samen over bijna dubbel zoveel stemmen als alle 1B'ers samen. Dat wordt een heel moeilijke oefening, vrees ik.'