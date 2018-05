Charleroi: van kneusje in play-off 1 naar scherprechter?

Voor het eerst sinds 2011/12 plaatsten de G5-clubs - Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Standard en RC Genk - zich voor POI, met daarnaast Charleroi, 3e na de reguliere competitie. Vorig jaar kregen de Zebra's nog het gezelschap van Zulte Waregem en KV Oostende. Essevee speelde toen al voor de 5e keer POI (het meest van de 'kleine' K11-clubs), de kustploeg en Charleroi voor de 2e maal. In de seizoenen ervoor hadden alleen ook KV Kortrijk, Lokeren (elk 3 keer) en STVV (1 maal) zich voor de eindronde kunnen kwalificeren.

Veel punten scoren in POI zat er voor die clubs echter niet in: gemiddeld slechts 9,5 punten op 30. Amper 5 keer eindigde een topploeg ná een niet G5-club in de POI-ranking: RC Genk 2 maal als 4e na Zulte Waregem (3e) in 2012/13 en 2013/14, AA Gent en Standard werden 6e en laatste in 2010/11 en 2011/12, na Lokeren en KV Kortrijk. En Club Brugge strandde pas als 4e in POI van 2009/10. Na STVV dat als 3e eindigde en opvallend genoeg de enige van de 'kleine' clubs is die zich in de top 3 van POI kon nestelen (weliswaar met slechts 13 op 30). Mede omdat KV Kortrijk en Zulte Waregem toen niet verder raakten dan 10 en 7 op 30. In de totále eindrangschikking na POI, i.v.m. die na de reguliere competitie, kon geen enkele niet G5-ploeg sinds 2009/10 dan ook opschuiven ten nadele van een topclub.

De kaap van de 50 procent in POI kon alleen Essevee eens ronden: 15 op 30 in 2012/13, toen het op Anderlecht nipt naast de titel greep, maar in die eindronde wel pas 4e werd (na een 2e plaats in de reguliere competitie). Zulte Waregem bezit ook het laagterecord van de K11 in POI, met 5 op 30 in 2015/16, even weinig als Lokeren in 2012/13. Opvallend: slechts één topploeg scoorde nog slechter: AA Gent in 2010/11 met 4 op 30, toen ook gecoacht door Francky Dury. Met 7 punten (op 21) heeft Charleroi die blamage nu al vermeden. De Zebra's kunnen in de komende 3 POI-duels zelfs nog beter scoren dan het gemiddelde van de K11-clubs (9,5). En vooral in thuismatchen tegen Club en Standard scherprechter zijn in de titelstrijd.