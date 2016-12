Chen: 'Het heeft geen zin om Bailey te analyseren, hij is te onvoorspelbaar'

Xavier Chen (KV Mechelen): 'Ik heb dertig minuten tegen hem gestaan, nota bene bij mijn eerste wedstrijd na mijn terugkeer naar Mechelen. Je zag meteen dat hij het soort vleugelspeler is die je nachtmerries kan bezorgen. Hij is zo onvoorspelbaar en kan ongeveer alles. Normaal gezien probeer ik vooraf altijd het spel van mijn rechtstreekse tegenstander te analyseren, om er zwakke plekken uit te zoeken of te bekijken welke bewegingen hij het liefst maakt. Maar wanneer je tegen Bailey staat, is dat soort voorbereiding vrijwel nutteloos: hij beschikt over twéé goede voeten, hij zoekt dus niet per definitie zijn linkervoet, hij kan buitenom of binnenom passeren. Hij heeft ook niet echt een zwakke plek waar je hem systematisch op kan pakken. Dat maakt het voor een back zeer lastig. Zelfs als je eigenlijk goed verdedigt, zal er altijd wel een moment zijn waarop hij je te grazen neemt.'

Clinton Mata stond tegenover Bailey in Charleroi-Genk, uitslag 2-0. Bailey viel daar een halfuur voor het einde in, op een moment dat Mata al geel gekregen had. Toch geraakte de Jamaicaan de Zebra geen enkele keer voorbij. 'Een moeilijke match tegen Bailey? Daar herinner ik me niks van,' lacht Mata. 'Neen, serieus, het is een erg goeie speler, zeker gezien hij nog zo jong is. Wat me opvalt is dat hij veel durft, zonder zich vragen te stellen. Hij zoekt je telkens weer op, ook al ging zijn vorige dribbel de mist in. Hij heeft erg veel lef. Sommige flankspelers bedenken vooraf wat ze gaan doen, maar hij heeft de technische capaciteiten om te doen wat hem invalt. Hij kan alles, hij haalt soms zelfs zaalvoetbaltrucjes uit. Hoe ik het aanpakte: ik dacht terug aan mijn eigen tijd als buitenspeler om op zijn bewegingen te anticiperen. Maar hij is echt handig met de bal, je voelt dat hij nooit bang is om hem te krijgen, ook al staat hij met zijn rug naar het doel.'

Lees alle getuigenissen over Leon Bailey in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 21 december.