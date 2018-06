Chris O'Loughlin wordt nieuwe assistent van Glen De Boeck bij KV Kortrijk

Chris O'Loughlin (39) is een Noord-Ier die in Zuid-Afrika opgroeide, die het als voetballer nooit tot prof schopte en die zijn carrière als coach begon als vrijwilliger in de townships. Behalve in Zuid-Afrika (Orlando Pirates, Supersport United FC) coachte hij daarna ook al in Congo (AS Vita Club) en Australië (Melbourne Victory).

In 2013 werd hij in Sint-Truiden assistent van Yannick Ferrera, die hij na diens vertrek naar Standard in september 2015 opvolgde als hoofdcoach. In april beëindigde STVV de samenwerking met hem, waarna hij eerst assistent-coach werd bij de U21-selectie van Noord-Ierland en vervolgens bij het Engelse Charlton Athletic FC.

Vorig seizoen keerde O'Loughlin terug bij STVV als assistent-coach. Maar nu de nieuwe T1 Marc Brys er zijn eigen staf meebrengt, is er voor O'Loughlin weer geen plaats meer in Sint-Truiden.

Bij KV Kortrijk zal hij de plaats innemen van Lorenzo Staelens, van wie de club onlangs na moeilijke contractonderhandelingen afscheid nam.