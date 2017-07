Clement: 'Ik heb ook andere ideeën dan Preud'homme'

Eigenlijk was hij al eens eerder hoofdcoach. Voor hij bij de A-kern kwam, werkte Philippe Clement (43) als T1 van de Brugse beloften. Hij vond het nu tijd om na vier jaar als assistent van Michel Preud'homme op eigen vleugels te vliegen.

'De drang om mijn eigen ding kunnen doen is de laatste jaren gegroeid. Het was nu het moment, ik had niet meer in een nieuw verhaal kunnen stappen en het verhaal van iemand anders overal verkondigen. Dat heb ik graag gedaan, maar dat is niet altijd even makkelijk. Ik was echt toe aan het schrijven van een eigen verhaal. Vandaar deze keuze.'

Wie heeft hem beïnvloed? Clement: 'In de eerste fase was dat Aimé Anthuenis. Niet zozeer door de oefenstof, maar vooral de manier waarop hij een team coacht. In people management was hij heel sterk. Authentiek, gemeend, potentieel zien in mensen en spelers. Hij kon spelers naar hun beste niveau brengen door hen vertrouwen te geven, maar als je dat op een bepaald moment niet meer waard was, had hij er ook geen problemen mee om je opzij te zetten. Iedereen was voor hem belangrijk, of je nu elke week speelde of maar drie keer op een seizoen. Iedereen voelde zich betrokken bij het verhaal, dat vind ik ook belangrijk.'

'Ik weet, het was een andere tijd en dat kan nu niet meer, maar na een wedstrijd gingen we vaak met de hele ploeg op stap. Inclusief de coaches. En niemand die van buitenaf op die avonden kon zeggen: die jongen heeft gespeeld en die niet. Als je dat kunt creëren, sta je heel ver.

'Een tweede coach is Trond Sollied wegens zijn vastigheid, zijn looplijnen, het aanvallende, zijn lef. Onder Sollied was je zo op elkaar ingespeeld dat je op het veld geen woorden meer nodig had, een blik volstond. Omdat we al een aantal stadia hadden doorlopen, teleurstellingen ook, en daar lessen uit trokken, samen met de coach die aangaf wat verkeerd liep. We speelden heel offensief, veel lopende mensen, backs die heel hoog stonden, veel driehoeken, mensen die het veld breed hielden, veel mensen in de zestien, ruimtes creërend op het middenveld door de juiste looplijnen. Ook hier besef ik dat dit nu misschien moeilijker is geworden, omdat alles veel meer wordt geanalyseerd en daar veel meer wordt op ingespeeld door andere coaches.'

'De derde coach is uiteraard Michel Preud'homme, met een stem van Emilio Ferrera daarbij. Het is belangrijk voor een coach om te evolueren en als je dingen ziet die nuttig kunnen zijn, daar de juiste analyse van maken. Als je alleen in je eigen tunneltje blijft zitten, rij je jezelf vast. Met Michel heb ik vier jaar intensief samengewerkt en van de eerste dag zaten we dicht bij elkaar inzake denken over voetbal en onze voorbereiding op wedstrijden. Al betekent dat niet dat ik het op dezelfde manier ga doen. Ik heb ook andere ideeën. Daar hebben we ook uitgebreid over gediscussieerd.' (lacht)

