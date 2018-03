Clement: 'Ik wil iedereen beter maken, elke week'

Philippe Clement begrijpt dat hij de perceptie tegenhad toen hij aan zijn eerste opdracht als T1 begon bij Waasland-Beveren: 'Het betekent dat ik mijn rol als T2, hard werkend in de schaduw, goed vervuld heb, in functie van de club en de hoofdcoach, door zelf niet in de spotlights te willen komen. Daardoor hebben de mensen buiten je eigen club totaal geen idee van wat ik deed en waar ik voor sta, qua ideeën.'

'Hooguit konden ze me beoordelen op flashinterviews tijdens de rust waar je van de hoofdtrainer niets mocht zeggen, en waar elk woord er één te veel was. Daardoor ontstond er een bepaalde perceptie, maar zelf wist ik goed wat ik wilde doen, hoe ik dat wilde doen en waarom. Dan komt het erop aan de juiste club op het juiste moment te vinden.'

Delen 'Ik was niet zeker dat de club mee zou spelen voor een plaats in play-off 1. Wel wist ik dat er kwaliteit was.' Philippe Clement over Waasland-Beveren

Was hij verbaasd dat het meteen zo goed liep bij Waasland-Beveren? Clement: 'Ik was niet zeker dat de club mee zou spelen voor een plaats in play-off 1, wel wist ik dat er kwaliteit was. Alle spelers hebben er stappen gezet, en zijn overtuigd geraakt van hun kwaliteiten. Ze zijn ook beginnen te voetballen van achteruit. Dat was een heel grote stap, omdat ze dat nooit gedaan hadden. Tevoren was het altijd: een organisatie zetten en dan snel omschakelen.'

'Je kan niet van een Lada vragen dat die 300 kilometer per uur gaat rijden, maar je kan wel bepaalde principes in je werk stoppen en daaraan slijpen, ze verbeteren. Een van mijn grote ambities als coach is iedereen binnen mijn kern beter te maken. Dat wil ik nog steeds, elke week.'

Problemen bij Genk

Na zijn succesvolle start in het Waasland, verhuisde hij snel naar Genk. Een topclub in België, maar daar wachtte ook flink wat werk.

'Al bij de eerste training ben ik enorm geschrokken hoe hoe weinig vertrouwen de spelers hadden en in welke fysieke toestand ze zich bevonden. Tijdens de eerste wedstrijden was er een negatieve dynamiek', vertelt Clement. 'Na één of twee mindere passes kwam er gefluit uit de tribunes en zag je ineens al het goede van tevoren wegvallen.'

'Na die eerste match leek de kleedkamer wel een kerkhof. Je voelde dat er druk op de groep zat, en dat bepaalde spelers liever uit speelden dan thuis. Dus ben ik begonnen met de spelers duidelijk te maken dat de eerste stap bij hen lag, en vervolgens hebben we met de vertegenwoordigers van de supportersvereniging gepraat om ze te vragen om op moeilijke momenten de spelers te steunen in plaats van ze tegen te houden.'

'Ik weet: als je hier vanaf de eerste seconde alles geeft, je truitje nat maakt, steken opraapt die je ploegmaat laat vallen en vooruit durft te voetballen, dan gaan de mensen achter je staan. Maar het begint met wat je op het veld doet, en niet andersom. Dan gaan de supporters je ook vergeven als je een slechte pass geeft. Dat heb ik mijn spelers ook gezegd: 'Ik heb veel slechte passes gegeven in mijn spelersloopbaan, maar altijd heb ik de supporters achter mij gehad.'' (lacht)

