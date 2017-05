Club Brugge - Anderlecht eindigt op gelijkspel: 1-1

Competitieleider RSC Anderlecht heeft in de topper van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League een 1-1 gelijkspel behaald op bezoek bij regerend landskampioen en eerste achtervolger Club Brugge.

Na acht minuten zette Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni de 0-1 op het scorebord. Met de rust in zicht zorgde de Brugse aanvoerder Ruud Vormer (36.) voor de gelijkmaker. Na de pauze trapte goudhaantje en Ebbenhouten Schoen Youri Tielemans een strafschop voor de bezoekers op Club-doelman Ethan Horvath. De thuisploeg duwde nog door, maar Anderlecht nam vrede met een gelijkspel en gaf bijgevolg amper nog iets weg.

Paars-wit had een zege nodig om zich zondag al van de 34e landstitel in de clubgeschiedenis te verzekeren, maar dat is dus niet gelukt.

Scenario's

In de stand blijven ze met nog twee speeldagen te gaan aan de leiding met vier punten voorsprong op Club Brugge. Als paars-wit donderdag in Charleroi hetzelfde resultaat neerzet of beter doet dan de Bruggelingen in de derby in Oostende, is de 34e titel wel een feit. Ook als Anderlecht verliest en Club Brugge speelt gelijk, is de titel voor paars-wit.

Op de slotspeeldag ontvangen de Brusselaars Oostende, terwijl Club nog een Slag om Vlaanderen uitvecht met AA Gent.