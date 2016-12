Club Brugge blijft leider, Genk zakt weg

Club Brugge wilde maar wat graag revanche nemen op Eupen, dat de West-Vlamingen eind november uitschakelde in de beker. Toch was het de thuisploeg die na slap verdedigen van de bezoekers via Sylla (12.) vroeg op voorsprong kwam. De vreugde was van korte duur: via een strak schot van Vormer (15.) en een kopbal van Poulain (25.) boog Club de achterstand in tien minuten om in een voorsprong. Opnieuw Vormer (40.) bracht Brugge na een knappe aanval nog voor rust op een geruststellende 1-3. Kort na de rust dikte Izquierdo (54.) aan tot 1-4.

Eindelijk winst

Na vier wedstrijden zonder zege knoopte Zulte Waregem weer aan met de overwinning. Na een slap wedstrijdbegin in een uitgeregend Regenboogstadion zorgde Meité (26.) met zijn eerste van het seizoen via een snelle counter voor de 1-0. Genk had amper een reactie in huis en slaagde er, afgezien van een korte opflakkering net na rust, nooit in een vuist te maken. Karelis slaagde er in de slotseconde via een vrije kopkans bijna in Genk alsnog een punt te bezorgen, maar knikte de bal naast. Genk staat negende met 25 punten. Dat zijn er al negen minder dan de zesde in de stand.

Oostende voorlopig derde

In het Guldensporenstadion stond met KV Kortrijk - KV Oostende een West-Vlaamse derby op het programma. Na een aanvankelijk evenwichtige eerste helft waren het de bezoekers die met een voorsprong de kleedkamers introkken: Cyriac (45.) bracht Oostende net voor rust vanop de stip op voorsprong. De thuisploeg was duidelijk aangeslagen en Oostende hield het hele wedstrijdvervolg makkelijk de controle. Het was tot de slotminuten wachten alvorens El Ghanassy (87.) na een fraaie één-twee met Akpala de overwinning veiligstelde. Kortrijk blijft achter met 0 op 15, Oostende nestelt zich voorlopig op een derde plaats op vier punten van Club Brugge.

Standard verliest punten

In eigen huis is Standard niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Lokeren. Het waren de Rouches die in de eerste helft het meeste aanspraak maakten op de openingstreffer, maar onder andere een sterke Copa zorgde ervoor dat het bij de rust nog 0-0 was. Standard begon snedig aan de tweede helft en werd daarvoor beloond: Goreux (50.) nam Copa met een strak schot te grazen in de korte hoek. De thuisploeg drukte door en kwam meermaals dicht bij een dubbele voorsprong. Tegen de gang van het spel in bracht Maric (73.) Lokeren op gelijke hoogte. Standard bleef op zoek gaan naar de overwinning, maar een verdienstelijk Lokeren hield ondanks rood voor Persoons (90+2.) stand. Standard is 8e met 30 punten, Lokeren blijft op de 11e plaats hangen met 23 punten.

Dinsdag al won KV Mechelen met 1-0 van Charleroi, nam Waasland-Beveren met 3-1 de maat van Sint-Truiden en speelden hekkensluiters Excel Mo

Excel Moeskroen en Westerlo 0-0 gelijk. In de laatste wedstrijd van de 20e speeldag neemt AA Gent het donderdag thuis op tegen Anderlecht. Als Anderlecht wint, springt het opnieuw over Oostende naar de derde plaats.

(Belga/RR)