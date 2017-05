Club Brugge en Francky Dury: vals geflirt

Opvallend hoeveel kranten, makelaars en analisten Francky Dury volgend seizoen al bij Club Brugge zien, en hoe blauw-zwart dat niet ontkracht. Nochtans concludeerde voorzitter Bart Verhaeghe, die prat gaat op zijn mensenkennis, al véél langer dan vandaag, na een etentje met Dury: "Niet geschikt voor Club." Mede omdat hij vreest dat het Brugse publiek Dury niet zou aanvaarden. Dat hoeft de buitenwereld echter niet te weten, want zo kan Club rustig op zoek naar andere coaches. Alleen als al die pistes doodlopen, wordt Dury misschien nog een optie.

Na de vele (al dan niet ingefluisterde) speculaties in de pers benadrukte Zulte Waregem "dat alle partijen en in het bijzonder Tony Beeuwsaert (hoofdaandeelhouder van Essevee, nvdr) willen voortbouwen op het afgelegde traject" en dat "insinuaties over minder intense relaties tussen het bestuur en Dury uit de lucht gegrepen zijn."

Dat Essevee Dury, gezien het verleden, wil houden, is logisch, maar dat die en het bestuur, met gedelegeerd bestuurder Hendrik Deruyck op kop, hélemaal op dezelfde lijn zitten, klopt niet. Dury gaf zélf toe dat hij "geen gemakkelijke" is in de gesprekken over de uitbouw van een nieuwe ploeg. De coach zei weken geleden al dat Zulte Waregem één miljoen euro moet durven te betalen voor een speler. Waarop Deruyck hem in dit magazine, én onder vier ogen, terugfloot. Hij ging wel mee in Dury's eis om de kern uit te breiden, maar na de financieel penibele jaren en door de stadionvernieuwing is één miljoen neerdokken uitgesloten, ondanks de uitgaande transfers van Meïté, Lerager en Dalsgaard. "Géén financiële avonturen meer!", aldus Deruyck.

Dury milderde zijn toon, al herhaalde hij na het verlies tegen AA Gent dat Essevee zich "serieus zal moeten versterken". De irritatie na de slechte resultaten in play-off 1 borrelde steeds meer op. Tijdens de persconferentie, én daags erna bínnenskamers. Voor de zomermercato zal de lat immers op zo'n half miljoen euro gelegd worden. En hoewel Dury telkens beklemtoont dat hij óók sportief manager is, heeft hij daar niets in te zeggen. Deruyck, zoals hij in dit blad accentueerde, beslist immers of een transfer financieel haalbaar is - al dan niet na toestemming van het hele bestuur.

Niet onlogisch dus dat Dury op de vragen of hij een overgang naar Club ziet zitten nog niet vlakaf néén zei - "Dat is hypothetisch" -, gevolgd door: "Zolang ik me hier amuseer, zie ik geen reden om te vertrekken" - let op de voorwaarde. De druk opvoeren, heet dat. Zoals Dury ervoor ook graag liet vallen dat Wolfsburg hem "via een agent" benaderd zou hebben, nadat hij eerder (al dan niet concrete) voorstellen van Lille afgewimpeld heeft.

Conclusie: enerzijds wil Dury graag zijn contract tot 2023 (met degressieve afkoopsom) bij 'zijn' Essevee uitdoen, maar wordt zijn grote ambitie noodgedwongen geremd, anderzijds is de club waar hij die wel kan vervullen, niet écht geïnteresseerd. Dat weten beide partijen, maar als de buitenwereld het tegenovergestelde gelooft, komt hen dat goed uit.

(Jonas Creteur)