Club Brugge en Knokke: samen in zee?

Ere wie ere toekomt, het was een idee van toenmalig bondsvoorzitter Michel D'Hooghe, toen het Belgische voetbal in de jaren negentig door een dal ging. Er was toen al een probleem met de doorstroming van jong talent en de Brugse arts stelde als onderdeel van een ruimer plan voor om de reserven van de eersteklassers onder te brengen in derde nationale. Het voorstel werd afgeschoten door de amateurclubs. D'Hooghes opvolger, Jan Peeters zaliger, legde het een paar jaar later nog een keer op tafel, maar ook hij kreeg nul op het rekest.

