Club Brugge wint overtuigend met 5-1 van Kortrijk en pakt de leidersplaats over van Zulte Waregem. Zitten de Bruggelingen net als vorig seizoen op schema voor een tweede opeenvolgende landstitel of moet er deze winterstop nog iets bij?

Jacques Sys: 'Net als vorig jaar merk je dat de ploeg in deze periode weer stilaan compleet is en de wisselvalligheid heeft plaatsgemaakt voor de mentaliteit en de waarden die zo eigen zijn aan de club. Dit Club kan bovendien teren op continuïteit en automatismen: op Van Rhijn na zijn het allemaal dezelfde spelers die vorig seizoen de titel pakten. Er staat een blok. Door de uitschakeling in beker en Europees hoeft Club enkel nog op de competitie te focussen, ik vermoed dat daar toch een stuk trots zal meespelen, want na die blamerende 0 op 18 in de Champions League hebben ze iets recht te zetten. Enkel de titel kan het jaar goedmaken.'

Delen Club Brugge kan enkel zichzelf van de titel houden

'Het materiaal dat Preud'homme voor handen heeft, is meer dan goed genoeg voor de Jupiler Pro League. Ik denk niet dat daar iets bij moet tijdens de winterstop. Een weer fitte Refaelov is met zijn creativiteit en inzicht sowieso een meerwaarde en ik verwacht ook dat Izquierdo wel zal blijven ondanks de transfergeruchten. Achterin heb je een sterk duo met de teruggekeerde Engels en de wat ondergewaardeerde Poulain. Club kan enkel zichzelf kloppen en van de titel houden.'

AA Gent verliest van Sint-Truiden en KV Mechelen wint van Waasland-Beveren waardoor je nu negen ploegen hebt die voor PO1 strijden. Acht je het scenario mogelijk dat zowel Standard, Genk als Gent nog naast een play-offticket grijpen?

Jacques Sys: 'Sowieso zal er één van die clubs ontbreken. Vooral voor Gent zou dat zeer pijnlijk zijn. Amper anderhalf jaar geleden werden zij nog bestempeld als de nieuwe machthebbers in het Belgische voetbal, dan zou het zeer spijtig zijn dat ze twee jaar later niet eens de play-offs halen. Het zou hun opgebouwde status weer meteen doen afbrokkelen. Vooral hun transferpolitiek bleek niet in verhouding te staan met die nieuwe status van topclub. Van de ploeg die dit weekend tegen STVV verloor behoorde maar de helft tot het kampioenenelftal, dat betekent dat ze er niet in geslaagd zijn om hun ploeg bij elkaar te houden. We weten allemaal welke bepalende spelers ze hebben moeten laten gaan. Daartegenover staat een gebrek aan kwaliteit bij de inkomende transfers: welke nieuwkomer heeft het voorbije jaar zijn stempel kunnen drukken? Enkel Coulibaly schenkt voldoening.'

Delen Ik zou AA Gent het meest missen in play-off 1

'Toch zou ik Gent het meest missen in die play-off 1, omdat Hein Vanhaezebrouck altijd en overal met de intentie start om attractief en aanvallend voetbal te brengen. Standard heeft misschien meer traditie, maar daar ontbreekt telkens weer die stabiliteit.'

Er staan nog twee speeldagen op het programma in 2016, kijk je eigenlijk uit naar dat kerstvoetbal?

Jacques Sys: 'Neen, ik ben geen fan. Enerzijds omdat ik Kerstmis een periode van bezinning vind, waarbij je in familiekring tot rust komt, dan voelt het toch wat raar om op tweede kerstdag een wedstrijd te programmeren. Dat is niet eens een officiële feestdag, veel mensen moeten gewoon werken.

'Anderzijds denk ik dat het ook voor de clubs en spelers zelf geen goede zaak is. Er wordt nu al steen en been geklaagd over vermoeidheid en overbelasting. Door langer te voetballen tijdens het eindejaar kort je ook de winterstop in. Op 3 januari vertrekken al veel ploegen weer op winterstage, dat betekent dat spelers amper een kleine week hebben om de batterijen op te laden. Onvoldoende. Enkel in Engeland hebben ze die traditie, maar in alle andere landen - Duitsland bijvoorbeeld - duurt de winterstop bijna een volle maand. Laat ons dat in België dus ook maar doen.'