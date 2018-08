Club Brugge klopt Anderlecht en springt naar eerste plaats

Club-coach Ivan Leko dropte aanwinst Kaveh Rezaei, deze week overgekomen van Charleroi, meteen in de basis. Dat gaf de thuisploeg vleugels, want al na een handvol minuten kopte Emmanuel Dennis een hoekschop van Vanaken onhoudbaar binnen. Anderlecht had het niet makkelijk in de openingsfase, maar kwam gaandeweg beter in de match. Knowledge Musona, helemaal alleen gelaten voor doel, zorgde met zijn eerste treffer voor de Brusselaars voor de gelijkmaker. Grote kansen bleven nadien uit. Dennis zette zich door en bediende Rezaei in de kleine baklijn, maar RSCA-doelman Didillon stond pal. Uitstel van executie, want Hans Vanaken tekende even voor rust, na een knappe dubbelpas met Vormer door het hart van de defensie, voor de 2-1.

Anderlecht kreeg vlak na rust twee kansen op de 2-2, maar Saelemaekers en Santini kregen de bal er niet in. Ook Amuzu ging nadien zijn kans, de youngster knalde echter ietwat wild over. Aan de overkant probeerde Rezaei het, maar Vranjes bracht met een tackle redding. Poulain had evenmin succes, toen zijn kopbal na een corner tegen de paal vloog. Anderlecht moest komen, en coach Hein Vanhaezebrouck bracht Zakaria Bakkali, die zijn debuut in het paars-witte shirt vierde. Paars-wit drong nog aan, maar kon de opening niet meer forceren.

Club gaat in de stand met dertien punten aan de leiding, voor Anderlecht (12 punten). Racing Genk (10 punten) kan de Bruggelingen wel nog bijbenen als het later zondag wint tegen Waasland-Beveren. Anderlecht ontvangt op de zesde speeldag Antwerp, Club Brugge moet naar Zulte Waregem.