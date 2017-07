Club Brugge laat Claudemir gaan en trekt meteen vervanger aan

Claudemir (29) kwam in 2015 over van Kopenhagen en won met Club Brugge de titel, de beker en de supercup. Het contract van de Braziliaanse middenvelder liep nog tot de zomer van 2019. Hij trekt naar Al-Ahli, een club uit Dubai die aantreedt in de Arabian Gulf League in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zette de Blauw-zwart vandaag op de website.

En veel succes bij Al-Ahli, Claudemir!https://t.co/Yl7pnX7gk2 pic.twitter.com/MfwVwCNdoR -- Club Brugge KV (@ClubBrugge) 18 juli 2017

'De aanbieding van Al-Ahli kon ik niet laten liggen', reageert Claudemir op zijn vertrek, 'zeker gezien mijn leeftijd. Ik zal Club Brugge van nabij blijven volgen.' Als hij slaagt voor de medische testen kan hij zich aansluiten bij zijn nieuwe club, die momenteel op oefenstage is in Oostenrijk.

Meteen een vervanger

Club laat een 29-jarige middenvelder gaan, maar haalt een jonge Australische middenvelder in de plaats. Riley McGree is achttien en tekent voor vier jaar. Hij komt over van Adelaide United, vorig jaar nog kampioen in de Australische A-League.

McGree werd in maart dit jaar twee keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Australië, maar speelde nog geen minuut voor de Socceroos. De bondscoach nam hem ook niet mee naar de Confederations Cup.