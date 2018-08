Club Brugge lijdt puntenverlies bij Antwerp

In een bijzonder potige partij waren grote kansen schaars. Voor blauw-zwart is het het eerste puntenverlies van het seizoen (10/12), ook Antwerp blijft bovenaan meedraaien met 8/12.

De partij begon zoals verwacht weinig kansrijk. Een potig Antwerp verschanste zich achterin hopend op mogelijkheden op stilstaande fases, Club Brugge was aanvallend onmondig zonder de geschorste Wesley en de geblesseerde Vossen. Jeugdproduct Openda kreeg voorin zijn kans, maar had het hard te verduren tegen de harde achterhoede van de Great Old.

De gevaarlijkste man bij de thuisploeg was Jelle Van Damme, die door Antwerp-coach Bölöni voor het eerst dit seizoen in de basis werd gedropt. De fysiek sterke Van Damme zag vroeg in de partij een schot afgeblokt, waarna hij ook nog eens hoog over kopte.

In het slot van de eerste helft kon Club Brugge de druk opvoeren en Danjuma en Vanaken waren gevaarlijk. Antwerp besloot de eerste 45 minuten met een schotje van Hairemans.

Na de pauze veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet. Club Brugge geraakte niet door de verdedigende nederzetting van de thuisploeg, tot even voorbij het uur de zee openging. Vanaken vond met een steekpass in de zestien Openda. Van Damme tikte de bal tot in de voeten van Vormer, die blauw-zwart op 0-1 zette.

Antwerp moest vervolgens zijn veldbezetting omgooien. De Great Old ging met haar fysieke kracht nog op zoek naar de gelijkmaker en dat loonde. Faris Haroun profiteerde vijf minuten voor tijd van een misser van Club-doelman Letica, die een houdbare kopbal van Arslanagic loste, om de gelijkmaker te scoren. Club Brugge was in de slotminuten niet meer bij machte te reageren en het bleef 1-1.

Genk prijkt naast Club Brugge op tweede plaats

Racing Genk heeft zondag de drie punten thuisgehouden tegen Charleroi op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. In de Luminus Arena haalden de Limburgers het met 3-1 van de Carolo's. Bij de rust gaf het scorebord 1-1 aan.

Iets voor het halfuur kwam Charleroi op voorsprong via Benavente. De Peruviaan duwde een voorzet van Baby tegen de netten. Genk vond de stand onrechtvaardig en trok richting het doel van Riou. Maar ook de bezoekers dreigden met onder meer een lob van Baby die op de lat belandde. Op slag van rust lukte het team van Philippe Clement dan toch de gelijkmaker. Een voorzet van Trossard belandde via Ndongala en Gano bij Uronen, die wél op doel trapte: 1-1.

Vlak na rust moest Riou alles uit de kast halen om de kopbal van Gano uit zijn doel te houden. Aan de overzijde knalde Benavente in de korte hoek tegen de paal. Ndongala profiteerde nadien van mistasten van Nurio. Samatta prikte zijn voorzet binnen, waardoor de thuisploeg op voorsprong kwam. Pozuelo en co. gaven de regie in het laatste kwartier niet meer uit handen. Na een foutieve tackle van Martos op Samatta in blessuretijd wees ref Van Driessche naar de strafschopstip. De Tanzaniaan zette de elfmeter feilloos om.

Net als Club Brugge telt Genk nu tien punten, op twee punten van leider Anderlecht. Charleroi moet het op de elfde stek met drie punten stellen.