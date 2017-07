Club Brugge moet voorbij Basaksehir in de voorrondes van de Champions League

Basaksehir eindigde vorig seizoen als tweede in de Turkse competitie. Club Brugge werd tweede in de Jupiler Pro League en greep dus net naast de rechtstreekse kwalificatie voor het kampioenenbal. Die eer valt te beurt aan landskampioen Anderlecht. Club speelt de heenmatch op 25 of 26 juli, de terugwedstrijd valt op 1 of 2 augustus.

Eerste opdracht Leko

Indien Club zich niet kwalificeert voor de vierde voorronde van de CL, dan moet het nog de laatste fase van de kwalificaties voor de Europa League (EL) spelen. Indien de troepen van Ivan Leko wel doorstoten, dan staat hen een klepper te wachten in de vierde en laatste voorronde. Onder meer Ajax, Liverpool, Napoli en Sevilla behoren dan tot de mogelijkheden. De winnaar mag voor het grote geld spelen in de Champions League, de verliezer is automatisch geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

Club speelt in de derde voorrronde van de #UCL tegen Istanbul Basaksehir! pic.twitter.com/tTCXsAI9sN -- Club Brugge KV (@ClubBrugge) 14 juli 2017

Voor paars-wit begint het Europese avontuur pas op dinsdag twaalf of woensdag dertien september, dan wordt de eerste wedstrijd van de groepsfase afgewerkt. De loting van de groepen is gepland op 24 augustus. RSCA zit in pot drie samen met Tottenham en Bazel, de rest is nog onder voorbehoud. Die twee clubs treft het alvast niet in de groepsfase.

De loting van de Europa League gaat ook door in het Zwitserse Nyon en is te volgen via de website van UEFA. Vanaf 13.00 uur komen AA Gent en KV Oostende te weten wie hun tegenstanders zijn. Zulte Waregem is als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de EL.