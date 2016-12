Club Brugge op zoek naar eerste competitiezege in Anderlecht sinds 1998 (video)

De laatste competitiezege van Club Brugge in Anderlecht dateert al van 9 september 1998. Het werd toen 2-3 na doelpunten van Darko Anic, Eric Deflandre en Milan Lesnjak voor de bezoekers, Pär Zetterberg via penalty en Oleg Iachtchouk milderden in het slotkwartier voor de thuisploeg.

Aan het roer bij Anderlecht stond de Nederlander Arie Haan, bij Club Brugge zat Erik Gerets op de bank. Beide ploegen zouden dat seizoen uiteindelijk de titel aan KRC Genk moeten laten.

Hervorming

Sinds de competitiehervorming en de invoering van het play-offsysteem in het seizoen 2009-2010 speelden troffen de rivalen elkaar in de competitie 14 keer in het Constant Vanden Stockstadion. Daarvan kon Anderlecht evenwel maar acht keer winnen, zes keer namen de West-Vlamingen een punt mee uit Brussel.

Vorig seizoen trok RSCA twee keer aan het langste eind. In de reguliere competitie werd het 3-1, in de play-offs 1-0.

Rechtzetten

Puntengewijs begint Club in het voordeel aan de topper, het telt in de stand na 17 speeldagen twee punten meer dan Anderlecht (33 tegenover 31), dat bovendien zijn spelverdeler Nicolae Stanciu mist wegens schorsing. De heenmatch in Brugge eindigde op 2-1.

Beide ploegen hebben iets recht te zetten voor hun supporters na de nederlagen in Europa, Anderlecht tegen Saint-Etienne (2-3) in de Europa League en Club Brugge in Kopenhagen (2-0) in de Champions League.