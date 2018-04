Club Brugge opnieuw kampioen thuis tegen Anderlecht? Zo kan het

Het is het droomscenario voor Club Brugge en zijn fans: landskampioen worden in eigen stadion tegen de eeuwige rivaal uit Anderlecht. In 2016 lukte het - met zelfs een klinkende 4-0 zege in Jan Breydel - en twee jaar later kan het opnieuw. Blauw-zwart is daarvoor wel afhankelijk van de resultaten van de andere PO1-duels.

