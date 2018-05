Club Brugge viert vijftiende titel na gelijkspel op Standard

Kostas Laifis opende voor de Standard de score na elf minuten. De gelijkmaker van Jelle Vossen vlak voor rust, goedgekeurd na raadpleging van de videobeelden, zal nog voor heel wat discussie zorgen: in aanloop naar de assist beroerde Ruud Vormer de bal met de hand.

Met nog één speeldag voor de boeg telt Club Brugge 46 punten. Standard blijft tweede met 42 punten, voor Anderlecht (40 ptn). Paars-wit verloor met 1-0 bij AA Gent (36 ptn) en ziet de Rouches dus een punt uitlopen in de strijd om de tweede plaats en het bijhorende ticket voor de derde voorronde van de Champions League.

Ook Genk deed een goede zaak voor Europees voetbal door Charleroi met 4-1 (rust: 2-1) te verslaan.

Verdiend

Twee jaar na zijn vorige titel mag blauw-zwart zich dus opnieuw kampioen van België noemen. De mannen van coach Ivan Leko bleven een heel seizoen lang aan de leiding van de Jupiler Pro League.

Voor de winterstop denderde Club door de competitie. Na 15 speeldagen stond het met 37 op 45 al 6 punten voor op het verrassende Charleroi en al 9 punten voor op Anderlecht.

Na nieuwjaar sputterde de motor echter en pakte Club slechts 14 op 27, waardoor het uiteindelijk slechts met zes punten voorsprong op Anderlecht aan play-off 1 begon. Hoewel de Bruggelingen hun eerste wedstrijd in play-off 1 wonnen van Genk (1-0), sloop er twijfel in de groep na uitnederlagen tegen AA Gent (1-0) en Anderlecht (1-0). Bovendien viel Kenneth Vermeer, die Club in januari haalde om het keepersprobleem op te lossen, uit en moest Leko weer roteren in doel. De walk-over tegen Charleroi (6-0) was welgekomen, maar daarna pakt Club slecht twee op negen, na gelijke spelen thuis tegen Standard (4-4) en in Genk (1-1) en zelfs een thuisnederlaag tegen Anderlecht (1-2), de eerste nederlaag in eigen huis sinds 20 december 2015.

Daardoor kwam Anderlecht op twee punten en Standard op vier punten en leek de titel opeens geen zekerheid meer. Maar een paar dagen later maakte Club een 1-0-achterstand goed op Charleroi (1-3) en kon de titel hen nog maar moeilijk ontglippen.

Titelfeest

Na het laatste fluitsignaal in de match tussen Standard en Club Brugge barstte in Sint-Andries, nabij het Jan Breydelstadion, het feest meteen los. Meteen drongen de honderden supporters naar buiten om te gaan vieren, zingen en rookbommen te ontsteken.

Het was een hele match bibberen en beven op het dorpsplein van Sint-Andries. Na de 1-0 was de sfeer gedrongen maar na de gelijkmaker zat de sfeer er meteen goed in. Na de pauze groeide het geloof bij de supporters per minuut. Hoogtepunt was ongetwijfeld de invalbeurt van Timmy Simons die op luid applaus werd onthaald.

Problemen zijn er vooralsnog niet. Rond deze tijd wordt ook alles in gereedheid gebracht om de opgekomen supporters ook te ontvangen in de schaduw van het Jan Breydelstadion.

Livestream titelviering