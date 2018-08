Club Brugge ziet Abdoulay Diaby en Anthony Limbombe vertrekken

Het vertrek van Diaby hing al even in de lucht, beide clubs en de speler vonden dinsdag een akkoord.

Diaby tekende in Lissabon een overeenkomst voor vijf seizoenen. In zijn contract werd een vertrekclausule van zestig miljoen euro opgenomen. Met zijn transfer zou zo'n vier miljoen euro gemoeid zijn.

Twee titels

De 26-jarige Diaby speelde sinds de zomer van 2015 in het Jan Breydelstadion. Sindsdien kwam de snelle spits in 108 officiële duels tot 36 goals. Hij veroverde met blauw-zwart de titel in 2016 en 2018.

Eerder in zijn carrière kwam de aanvaller uit voor Sedan (2009-2013), Lille (2013 en 2015) en Excel Moeskroen (2013-2015).

Derde

Sporting Lissabon, achttienvoudig Portugees kampioen, beëindigde de Primeira Liga vorig seizoen als derde. Dat was niet naar de zin van de harde kern onder de supporters. Zij bedreigden spelers en staf bij een eindeseizoenstraining, waarop diverse topspelers de club verlieten. De voorbije twee weken begon Sporting met zes op zes wel uitstekend aan het nieuwe seizoen.

Limbombe

FC Nantes meldt dat het een financieel akkoord heeft gevonden met Club Brugge omtrent de transfer van Limbombe. De 24-jarige buitenspeler moet wel zijn medische testen nog afleggen.

De geboren Mechelaar maakte in de zomer van 2016 de overstap van het Nederlandse NEC naar Club Brugge. Voordien had hij zijn debuut in het profvoetbal gemaakt bij Racing Genk.

Na een moeilijk debuutjaar voor blauw-zwart ontbolsterde Limbombe vorig seizoen helemaal op de linkerflank. Als wingback kwam hij in 39 duels tot zes goals en zeven assists.

Bondscoach Roberto Martinez beloonde Limbombe met een selectie voor de oefeninterland tegen Saudi-Arabië (4-0), waarin hij meteen zijn debuut voor de Rode Duivels maakte.

De voorbije voorbereiding liet Limbombe bij Club Brugge aan zich voorbijgaan. De buitenspeler focuste op een transfer en trainde daardoor individueel. Vorige maand leek hij dichtbij een akkoord te zijn met Premier League-club Huddersfield Town, maar die overgang ging de mist in.

FC Nantes, vorig seizoen negende in de Ligue 1, startte het seizoen tegenvallend. Het verloor zijn eerste twee competitieduels en staat met nus op zes voorlopig helemaal onderaan in Frankrijk. Met Joris Kayembe zit nog één landgenoot in de selectie van de Kanaries.