Clubmanager Vincent Mannaert: 'Er is zeker nog ervaring en continuïteit'

'Club Brugge heeft de voorbije vier seizoenen afgewerkt met nagenoeg dezelfde staf en nagenoeg dezelfde spelersgroep. Dat heeft resultaten opgeleverd. Als we die van de voorbije drie seizoenen bekijken, zijn we de beste Belgische ploeg', vertelt Club-manager Vincent Mannaert aan Sport/Voetbalmagazine.

'Aan die cyclus is nu een einde gekomen, er is verjongd. Dat betekent dat we deze nieuwe cyclus de tijd zullen moeten geven. We beseffen dat dezelfde resultaten halen vanaf dag één nogal ongelooflijk zou zijn. Elke nieuwe trainer legt andere accenten, buitenlanders moeten zich aanpassen, jongeren stappen zetten. Jongens als Carlos Bacca en José Izquierdo stonden er evenmin vanaf dag één.

'Anderzijds moet je wel stellen dat de as waarmee we het seizoen zijn geëindigd, is gebleven. Ethan Horvath in doel, Benoît Poulain als leider van de defensie, Ruud Vormer als aanjager op het middenveld, Hans Vanaken als tien, Wesley en Jelle Vossen in de spits, op het einde zelfs samen,... Er is zeker nog ervaring én continuïteit.'

Club Brugge ving de trainingen aan met liefst tien jongens - Sander Coopman en Brandon Mechele inbegrepen - uit de eigen opleiding. Iets waar Mannaert zich terecht voor op de borst klopt: 'Ik zie weinig clubs in eerste klasse zoiets doen. Maar doorbreken is moeilijk, dat beseffen wij ook. Bij Club krijgen ze kansen, maar het is aan hen om zich met onze hulp te manifesteren. Björn Engels, Mechele en Coopman deden dat, Ahmed Touba is goed op weg.'

'Evenwicht'

Opvallend is dat er ook bij de nieuwe jongens veel jeugd zit. Waarom is dat? Mannaert: 'Als ik onze versterkingen overloop, is er toch wat evenwicht, hoor. Guillaume Hubert, de nieuwe doelman, is 23, maar heeft al een veertigtal wedstrijden bij Standard gespeeld. De Colombiaanse verdediger Germán Mera is 27, en direct inzetbaar. Elton Acolatse is toch al 21, kreeg zijn opleiding bij Ajax, speelde voor Westerlo, dat is niet piepjong meer. Anderen zijn wel wissels op de toekomst. Emmanuel Bonaventure Dennis is negentien en liet in Oekraïne tegen Kiev en Sjachtar mooie dingen zien. Erhan Masovic is achttien en een wissel op de toekomst. Het is ook net de toegevoegde waarde van de scouting om dat soort talenten, die net nog onder de radar bleven, op te duiken.'