Charleroi - Standard werd bij een 1-3 stand gestaakt in de 68ste minuut, nadat supporters - zowel van de thuis- als uitploeg - tot tweemaal toe allerlei zaken op het veld gooiden. Valt de clubs iets te verwijten en wat is volgens jou de enige goede uitkomst van dit debacle?

Geert Foutré: 'Clubs treden doorgaans veel te laks op tegen dat soort ongeregeldheden en dat wreekt zich. Ze zouden zich veer fermer moeten distantiëren van mensen die het Belgische voetbal schade toebrengen, ook al zijn dat dan de eigen supporters. Doe je dat niet dan kan je in Italië eens gaan kijken tot wat dat leidt: daar worden bepaalde clubs - denk aan Atlanta, Lazio of AS Roma - gegijzeld door hun harde kern. Daar komen de zware jongens verhaal halen tijdens een training of dreigen ze de eigen spelers af. Vraag maar aan Jean-François Gillet, die heeft dat aan den lijve mogen ondervinden.'

Delen Clubs moeten meer lef tonen tegenover de eigen supporters

'Bij Standard is het al vaak heibel geweest. Tegen Ajax, tegen Feyenoord.... Clubs moeten het lef tonen om zich te distantiëren van die één procent supporters die de boel verzieken voor de rest. Daar kan geen enkel begrip voor bestaan. Integendeel, identificeer die boosdoeners en verhaal de boete die de KBVB straks oplegt op hen. De vervuiler betaalt, zo simpel is het. Zelfs al betekent dat voor sommige van die mensen een faillissement.'

'Verder stipuleert het bondsreglement dat in een geval als dit beide clubs nul punten krijgen, dan moet dat reglement ook maar eens gerespecteerd worden. Het lijkt me een logische uitkomst. Je zou ook kunnen beslissen om bij bepaalde geladen duels geen bezoekende supporters meer toe te laten, maar in feite is niemand daarbij gebaat. Ik heb vorig jaar Club Brugge - Napoli meegemaakt in een leeg stadion: dat was een vreselijke ervaring. Het enige wat Charleroi en Standard nu moeten doen, is hun straf deemoedig aanvaarden.'

Westerlo pakte dan wel een puntje tegen AA Gent, toch werd het een troosteloze week voor de Kempense club: Soudal trekt zich terug als investeerder, het voetbal blijft pijn doen aan de ogen, het veld lag er erbarmelijk bij en ook de supporters blijven weg. Is Westerlo een vogel voor de kat?

Geert Foutré: 'Het was moedig van Westerlo om voor een Belgisch project te gaan -een recente studie wees nog maar eens uit dat België slecht scoort op vlak van homegrown spelers. Anderzijds vereist het huidige profvoetbal steeds grotere budgetten. Als je dat niet kan opbrengen hoor je niet langer thuis in het profvoetbal. Ondanks het sympathieke imago dat Westerlo met zich meedraagt, moet je concluderen dat ze jaren boven hun stand hebben geleefd, want economisch is er geen draagvlak. De enige mogelijkheid om dan nog te overleven lijkt een constructie zoals bij Eupen, een regio die niet veel meer inwoners en mogelijkheden telt dan Westerlo. Zonder de Qatari is Eupen louter een amateurclub. Het zijn buitenlandse investeerders, maar het is wel transparant. Er is geen geheimdoenerij.'

Delen In dit verhaal zijn er geen winnaars

'Ik vind het wel vreemd dat Soudal al zo vlug weer afhaakt. Dan is er vooraf toch niet voldoende doorgesproken, lijkt me. Herman Wijnants zit daar natuurlijk al twintig jaar, als je hem laat zitten, weet je dat hij verder zal besturen zoals hij altijd deed. Maar tegelijkertijd wilde Soudal wegen op het beleid. Zoals die bij de trainerswissel. Het is jammer, want in dit verhaal zijn er geen winnaars.'

'Op sportief vlak heeft Westerlo één voordeel: bij andere clubs wordt er geruzied. Moeskroen bijvoorbeeld. Want doorslaggevend in de degradatiestrijd wordt volgens mij teamspirit, niet zozeer de versterkingen tijdens de winterstop. De trainer die het meeste wij-gevoel in zijn ploeg krijgt, zal het halen. Misschien kan Jacky Mathijssen dat wel.'

Komende zondag staat Anderlecht - Club Brugge op het programma. Heeft de topper al enig belang ondertussen of is het nog te vroeg in het seizoen?

Geert Foutré: 'Sinds de invoering van de play-offs zijn de toppers gedevalueerd. Anderlecht - Club Brugge is niet langer de wedstrijd van het jaar. Anderzijds is dit een ideale timing voor deze confrontatie. Bij Club Brugge krijgen ze de kans om hun aartsrivaal uit koers te slagen en zal het eergevoel wel opspelen na de uitschakeling in beker en Champions League. Club heeft enkel nog de competitie om zich op te focussen.'

Delen Er hangt wel degelijk iets vast aan de topper zondag

'Voor Anderlecht en vooral voor René Weiler wordt die wedstrijd een kantelmoment. De ideale wedstrijd om te zien waar zijn ploeg staat, want de problemen zijn nog niet allemaal weg natuurlijk. In Duitsland begrijpen ze trouwens nog altijd niet waarom Anderlecht voor Weiler koos. Zo hoog lopen ze daar niet op met hem. Maar misschien heeft hij geleerd uit de voorbije crisismomenten? Winst tegen Club Brugge zou hem weer wat krediet verlenen en legt de strijd bovenaan weer helemaal open. Maar verlies duwt paars-wit terug in crisis en dan wordt het voor Weiler moeilijk om het seizoen uit te doen. Er hangt dus wel degelijk iets vast aan de topper zondag.'