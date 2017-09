Conditietrainer Bart Caubergh gaat in Nieuw-Zeeland werken

Bart Caubergh tekende een contract van 1 jaar bij Wellington Phoenix, ex-club van onder meer Stijn Huysegems en KRC Genkdoelman Danny Vukovic, en wordt assistent van coach Darije Kalezic. De 33-jarige Caubergh werkte al voor KRC Genk, Al Jazira (Verenigde Arabische Emiraten), de nationale ploeg van Iran, Krylia Sovetov Samara (Rusland) en APOEL FC (Cyprus). Met het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix is de Limburger aan zijn zesde land en zijn derde continent toe. Wellington Phoenix speelt in de Australische profcompetitie A-league en streeft naar een plek in de top-6, want enkel deze 6 teams spelen play-offs voor de titel.