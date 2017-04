Conditietrainer Caubergh: 'Genk dit seizoen zwaarst benadeeld door kalendercommissie'

Anderlecht speelde donderdag in Manchester Europa Leaguevoetbal en trof zondag Club Brugge in PO1. Tussen beide wedstrijden zaten dus maar twee volledige recuperatiedagen. Volgens de hersteldagenstudie van Raymond Verheijen is dat oneerlijk en nadelig. De Nederlandse coach en directeur van de World Football Academy analyseerde tussen 2001 en 2011 27.002 wedstrijden in zeven Europese competities en concludeerde dat een ploeg die slechts twee volledige recuperatiedagen kreeg tegen een ploeg die er drie of meer kreeg, gemiddeld 40 procent minder kans maakt om te winnen en in het laatste halfuur van de we...