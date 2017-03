Cools: 'En toen stond ik plots op de cover van FourFourTwo'

Dion Cools over...

... het eerste truitje:

"Een Clubshirt van Gert Verheyen, uit de glorieperiode onder Trond Sollied. Ik heb ooit nog deelgenomen aan een zomers voetbalkamp op Club, blauw-zwart werd met de paplepel ingegeven. Na het vertrek van Sollied was het als Clubsupporter in Vlaams-Brabant niet altijd even gemakkelijk. (lacht) Toen ik in 2010 naar Anderlecht ging, heb ik mijn sympathie even aan de kant gezet omdat ik een niveau hoger kon voetballen. OHL speelde toen in tweede klasse, waardoor het soms te gemakkelijk ging."

... de reconversie als verdediger:

"In Leuven speelde ik altijd op de 10, maar daar stond Charly Musonda Jr. Een geweldige voetballer. We waren met vijf spelers voor één plaats, de 8, waardoor ik uiteindelijk centraal in de verdediging terechtkwam. Zonder morren? Ik had geen keuze, anders speelde ik misschien maar tien minuten per match. (lacht) Een fantastische generatie, waarmee we los kampioen werden. Ik ben er maar één jaar gebleven, vooral omdat OHL naar eerste klasse promoveerde en ik als vijftienjarige bij de beloften kon spelen."

... Maleisië:

"Mijn moeder is in Maleisië geboren, maar ik heb er slechts een paar maanden gewoond. Toen ik er deze zomer op vakantie was, stond ik plots op de cover van FourFourTwo, de editie van Maleisië/Singapore (met onder de foto de tekst: 'Who's getting Dion? Meet Malaysia's hottest young talent, who's half-Belgian too', nvdr). Ze hebben me al gevraagd voor de nationale ploeg, maar ik wil niet te snel beslissen. Toen ze in 2015 met 10-0 verloren van de Verenigde Arabische Emiraten, was ik echt beschaamd. Na een halfuur hebben ze zelfs de doelman vervangen. Ik denk dat ik mij in de eerste plaats op de U21 van België moet focussen."

Chris Tetaert