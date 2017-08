Coopman: 'Ik teerde te veel op mijn techniek, vond Preud'homme'

Sander Coopman (22) ontpopte zich eind vorig seizoen tot revelatie bij Zulte Waregem en daar knoopt hij dit seizoen een vervolg aan. Het jeugdproduct van Club Brugge heeft daarbij een duidelijk doel: 'Ik wil nog beslissender zijn en dus mijn statistieken opkrikken, en dan is de 10 ideaal. Ook omdat die plaats me het best ligt: tussen de linies spelen, één-tweetjes opzetten, steekpasses geven... Veel meer dan op rechts waar ik me minder vrij voel, geplakt tegen de lijn. Ik heb ook niet de explosiviteit om op snelheid een man te passeren, al doe ik daar nu wel oefeningen voor. Zoals ik ook aan mijn lichaam werk: meer spieren om meer duels te kunnen winnen. Zeker als Francky Dury me op de 8 uitspeelt, zoals tegen Eupen, of op rechts, zoals meestal vorig seizoen. Een voordeel, die polyvalentie -ik geniet van elke minuut op elke positie- maar toch liever die 10.'

Het is voor de West-Vlaming een welgekomen verademing na een moeilijke periode bij Club Brugge (in totaal slechts dertien caps in twee seizoenen), zo erkent hij in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine. 'Op de bank of zelfs in de tribune zitten, terwijl ik vond dat ik op training heel goed bezig was: ik werd er zot van. Ik werkte dat thuis uit, gedroeg me bij momenten zeer ambetant en liet het tijdens de week op training zelfs wat hangen. Geen zin meer. Foert! Tot ik met Rudy Heylen, de psycholoog, sprak. Die vertelde dat Michel Preud'homme vond dat ik heel goed kon voetballen, maar dat ik te veel op mijn techniek teerde, te weinig het duel aanging en ballen recupereerde.'

'Dus zei Rudy: "Probeer eens een hele week te focussen op die duels, minder op het voetbal op zich." Dat heb ik gedaan. Met succes, want twee weken later mocht ik, ook door blessures van Gedoz en Refaelov, voor het eerst dat seizoen (in februari 2016, nvdr.) starten, op Genk. Tot ieders tevredenheid, want ik gaf zelfs een assist. Ook de volgende match, tegen STVV, stond ik in de basis. Maar de week erna, toen Gedoz en Rafa weer fit waren, zat ik niet in de selectie... Toen kon ik echt ontploffen, wilde ik naar huis in plaats van naar de wedstrijd in de tribune te kijken.'

Coopman is Preud'homme niettemin ook dankbaar. 'Het seizoen ervoor heeft hij me mijn eerste minuten gegeven, in de Europa League tegen Helsinki, en ook enkele keren in play-off I. Zo heb ik naam gemaakt. En dan kun je makkelijker naar een andere ploeg. Dat besefte ik ook na het seizoen (2015/16, nvdr.): dat ik me eerst elders moest bewijzen.'

Elders, dat werd Zulte Waregem. Al duurde het, mede door een blessure in de zomer, ook daar tot begin december 2016 eer Coopman zijn eerste basisstek te pakken had. 'Het verschil echter: in Brugge zat ik meestal op de tribune, terwijl ik voor Nieuwjaar bij Essevee vaak als eerste mocht invallen - een stap vooruit dus. De volgende stap was elke week starten, en daar ben ik in geslaagd.'

Lees de volledige reportage over Sander Coopman in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 9 augustus.