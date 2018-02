Coucke bevestigt: verzekeraar Peter Callant (51) neemt KV Oostende over

Details maakte Coucke niet bekend - 'omdat die nog uitgewerkt moeten worden' - maar hij wilde wel kwijt dat Callant tussen de 60 en 80 procent van de aandelen koopt. Op Radio 1 zei Callant na de persconferentie zelf dat hij 90 procent van de aandelen verwerft. Coucke zelf behoudt minder dan 10 procent van de aandelen, zodat hij geen stemrecht meer heeft.

'Ik ben heel fier op mijn keuze. Peter heeft het perfecte profiel voor KVO, hij heeft veel ambitie, is Belg en heeft een groot hart voor de club,' zei Coucke. 'Hopelijk kunnen de KVO-fans vele mooie momenten beleven met Peter.'

Op 24 februari, tijdens KV Oostende-STVV, zwaait Coucke zijn kustploeg uit. Een dag later zal hij als voorzitter van Paars-wit Anderlecht-Moeskroen bijwonen.

Interesse

Dat is vijf dagen vroeger dan gepland, Coucke zou normaal pas op 1 maart voorzitter van RSC Anderlecht, waar hij de fakkel overneemt van Roger Vanden Stock. Hij moest de kustploeg, waarvan hij sinds 2013 hoofdaandeelhouder is, dus van de hand doen tegen ten laatste 28 februari. Door die concrete timing hebben heel wat geïnteresseerden moeten afhaken, aldus Coucke.

De 53-jarige Gentse zakenman sprak de berichten in de pers, dat het een moeizaam proces is geweest, tegen. 'Het was een heel intens proces, er was heel veel interesse, uit binnen- en uit buitenland.'

Verbonden

Callant is stichter en zaakvoerder van Callant Verzekeringen en Financieel Advies. Hij stelde zichzelf uitgebreid voor op de persconferentie en sprak daarbij over wat hem heeft gemotiveerd om KV Oostende over te nemen. 'Enerzijds emotie, ik heb een grote verbondenheid met Oostende. Anderzijds omdat het een stabiele eersteklasser is, met het zesde grootste budget van eerste klasse, een mooi multifunctioneel stadion, een evenwichtige spelerskern en groeimogelijkheden'.