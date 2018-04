Coucke heeft ambitieus transferplan klaarliggen

De Oost-Vlaamse zakenman wil af van het stelsel waarbij de club uitgaande transfers moet realiseren om de rode cijfers te camoufleren. Al zal hij snel beseffen dat hij komende zomer enkele spelers van de hand zal moeten doen om een precair financieel evenwicht te vinden. Leander Dendoncker vertrekt haast zeker en Anderlecht zal ook spelers willen verkopen die tegen de dertig jaar aanleunen, zoals Adrien Trebel en Kara Mbodj.

Tegelijk wil Coucke ook investeren in spelers met een groot potentieel. Hij heeft niet de intentie om spelers weg te halen bij PSG, maar mikt op jonge talenten die in een interessant moeten zijn voor clubs als PSG. 'Ik kan iedereen geruststellen: Coucke is héél ambitieus naar volgend seizoen toe', bevestigt een makelaar die nauwe banden heeft met de nieuwe directie.

Intern wordt de naam van Landry Dimata opnieuw naar voor geschoven als mogelijke target voor de zomer. Tijdens de wintermercato waren er enkele losse contacten, maar het dossier kon niet gedeblokkeerd worden door Herman Van Holsbeeck. Luc Devroe heeft meer kans op slagen. Hij haalde Dimata eigenhandig naar Oostende en is close met diens makelaars Didier Frenay (Star Factory) en Dieumerci Vua (Godson). 'Anderlecht is nog steeds geïnteresseerd in Dimata. Andere clubs zijn dat ook', aldus Vua. 'Het statuut van Dimata is recent veranderd bij Wolfsburg en dus is het vandaag moeilijk om zich uit te spreken over zijn toekomst.'

