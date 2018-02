Coucke heeft KV Oostende verkocht

Coucke, de huidige voorzitter van de kustploeg, tweette woensdagavond 'Deal', gevolgd door drie hartjes in de clubkleuren van KVO (groen-rood-geel).

De verkoop was nodig want Coucke start op 1 maart als nieuwe voorzitter van landskampioen RSC Anderlecht. Die functie valt niet te combineren met zijn voorzitterschap bij KV Oostende. Met nog minder dan een maand te gaan, begon de tijd te dringen voor de 53-jarige zakenman uit Gent.

Tweeten zoals de premier:

Deal! 💚❤️💛 — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 7, 2018

'De voorbije weken is er druk geschreven en gespeculeerd over de overname van KV Oostende', luidt het in een persbericht van de club. 'Er doken veel namen en verhalen op en het dossier zat de voorbije dagen effectief ook in een stroomversnelling.'

Wie de nieuwe eigenaar en voorzitter wordt, is nog niet bekend. Hij of zei wordt donderdag om 14.30 uur voorgesteld op een persconferentie.