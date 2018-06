Courtois: 'Onopgemerkt in de finale geraken, is voor mij ook goed'

'Vooral de ervaring dat elke wedstrijd je laatste kan zijn en dat het er altijd messcherp op moet zijn', valt Coutois meteen in huis. 'Eén moment kan beslissend zijn. Dat we er vier jaar geleden uit gingen tegen Argentinië lag niet direct aan niet scherp zijn, maar Wales was zeker scherper dan wij, zeker na onze 1-0, waarna wij niet meer dezelfde intensiteit konden brengen. Die ervaring hebben we nu. We weten dat de intensiteit van de matchen zeer hoog ligt. Ben je daarin niet mee, dan kan je onderuit gaan tegen om het even welke ploeg, zelfs Panama of Tunesië. Als je daar ook niet de intensiteit brengt, zul je die wedstrijd niet winnen.'

Courtois sprak zich verder ook uit over...

... de verwachtingen voor dit WK:

'Mensen verwachten véél van België, maar wat mij betreft: als je stil, onopgemerkt tot in de finale raakt, is het ook goed. Na de wedstrijden tegen Hongarije op het EK en de VS in Brazilië had iedereen het wél over ons. Veel hangt af van de tegenstander en hoe die ons opvangt. Als dat in blok gebeurt, met elf man achter de bal, zal het weer zijn van: 'België speelde stroef. Ze winnen op talent, maar...'Daar moeten wij niet op focussen. Voor de mensen moeten we altijd goed voetballen en veel goals maken, maar eigenlijk telt maar één ding: winnen. Dat is het belangrijkste. Voor mijn part mag dat soms met iets minder voetbal, niet alle landen spelen altijd geweldig.'

... de cultuur van winnen:

'We hebben al heel wat matchen gewonnen, maar inderdaad, een tornooi is nog anders. Daar hebben we al goeie matchen gewonnen, maar ook een paar verloren. Maar wie heeft wél die cultuur van het winnen? Alleen Duitsland, denk ik, en verder een paar spelers van Brazilië en van Spanje. De laatste keer dat Engeland een tornooi won, was in 1966, zij hebben die cultuur evenmin. De cultuur van winnen is ook een cultuur van winnen in je club en ik denk dat we daar inmiddels toch al veel jongens hebben die prijzen hebben gepakt of finales hebben gespeeld. Kevin, Eden, ik en nog wat anderen weten wat het is om een finale te spelen.'

... de manco's van onze nationale ploeg:

'Onze enige zwakte, als ik het zo mag noemen, is/was dat we soms onregelmatig zijn met onze manier van voetballen en druk zetten. Kevin haalde het ook al aan: sommige jongens zetten druk, anderen zakken terug en in balbezit liepen sommige jongens diep terwijl ze misschien beter afhaakten. Die 'onregelmatigheid' moeten we nu van ons afleggen. We hebben daar de voorbije dagen heel veel op gewerkt. Ik verwacht dat alles duidelijk zal zijn als het tornooi begint. We gaan de drie oefenwedstrijden goed gebruiken om tegen het WK klaar te zijn. Iedereen moet tegen dan duidelijk weten wat zijn taken zijn, in balbezit en in balverlies. Dat is het moeilijke aan internationaal voetbal, je hebt nooit veel tijd om echt te werken. Om echt tactisch te werken heb je twee à drie weken nodig.'

