Dany Verlinden: 'Het is bij Cercle zoals het vroeger bij Club was, familiaal'

Dany Verlinden deed al buitenlandse ervaring op bij Al Shabab, Club Africain en Stoke City. Zijn vertrek naar het buitenland was uit noodzaak: na 24 jaar Club Brugge, eerst als keeper en daarna als keeperstrainer, werd hij daar in mei 2012 ontslagen en dan moet je nemen wat er komt en wat fatsoenlijk betaalt. Het doet hem niks dat hij nu aan de groen-zwarte kant het Jan Breydelstadion moet binnengaan, beweert hij. "Neen. Aan de andere kant ben ik zes jaar geleden weggestuurd en dan breekt er toch iets. Het is hier goed. Het is bij Cercle zoals het vroeger bij Club was: familiaal. Wat dat betreft, is het voor mij een hele goeie keuze."

Al ligt bij sommigen de overgang van de ene naar de andere kant blijkbaar gevoelig. Sfeergroep VAK 213 meldde dat hij voor hen nooit welkom zal zijn omdat hij "nooit enige vorm van respect voor Cercle heeft getoond" en zij "de vele provocaties en negatieve uitlatingen nooit zullen vergeten noch vergeven". Hijzelf zegt niet te weten waarover het gaat. "In de verste verte niet! Ze mogen het mij wel altijd eens komen uitleggen. Maar als Cercle mij aantrekt als keeperstrainer zal daar ook wel een gegronde reden voor zijn, vermoed ik. Maar geen probleem hoor: dat ik bij sommigen niet geliefd ben, neem ik erbij. Supporters hebben recht op een mening, dat moet je accepteren. Als ze de ploeg maar steunen. Overigens kan ik niet zeggen dat hier voor de rest al één negatieve klank is geweest. Nogmaals: het is hier goed."

Ook zoon Thibaud naar Cercle?

In Brugge komt Verlinden nu terecht in een project waarbij een Franse topclub (AS Monaco) zijn beloften bij een Belgische eersteklasser (Cercle) plaatst om ze te laten groeien. Hijzelf deed het destijds andersom met zijn jongste zoon Thibaud: die vertrok op zijn zestiende van een Belgische topclub (Standard) naar een kleinere Engelse club (Stoke City).

"Wie carrière probeert te maken, moet zijn eigen weg vinden en niets uitsluiten", zegt hij. "Op het moment dat je moet beslissen, moet je kijken wat de opties zijn en wat daarvan voor jou de beste optie is. Wij vonden toen dat Thibaud bij Standard de kans niet zou krijgen die hij verdiende. Het was toen ook niet echt een stabiele club. Er gebeurde daar elk moment wel iets: de overname van Roland Duchâtelet, Daniel Van Buyten, Axel Lawarée, Olivier Renard, .... Met Michel Preud'homme denk ik dat die stabiliteit er nu misschien wel weer zal komen. We kozen toen voor Stoke City en dat is voor zijn persoonlijke ontwikkeling een verrijking geweest. Hij zat er al enkele keren op de bank en deed ook al één keer mee met de eerste ploeg. Als je als jongen van achttien al kunt trainen met mannen als Xherdan Shaqiri, dan is dat toch een ervaring."

Vorig seizoen werd zijn jongste zoon na de jaarwisseling ter beschikking gesteld van de Duitse tweedeklasser St. Pauli. Momenteel traint hij weer met de A-kern van het intussen uit de Premier League gezakte Stoke City, waar hij nog vier jaar onder contract ligt. Misschien wordt hij straks wel ter beschikking van Cercle Brugge gesteld of is dat geen optie?

"Dat weet ik niet. Voorlopig liggen alle opties in Stoke, denk ik. Het komt er nu op aan om als je daar een kans krijgt die te grijpen, al is het Championship op fysiek vlak volgens mij nog zwaarder dan de Premier League. Mocht het voor de ontwikkeling van Thibaud beter zijn om uitgeleend te worden, dan moeten we bekijken waar hij daarvoor het best terechtkan. Ik hoor van zijn makelaar dat er daarvoor zowel in België als het buitenland al interesse is, maar daar gaan we nog niet op in. Eerst afwachten wat er in de voorbereiding zal gebeuren. Eén ding is zeker: mocht hij weer uitgeleend worden, dan zal het dit keer voor een volledig seizoen moeten zijn. Voor drie à vier maanden zoals bij St. Pauli heeft weinig zin."