'Dat je als trainer telkens weer spelers scherp moet houden, is verbijsterend'

Iets meer dan een jaar is het geleden dat Olivier Renard als sportief directeur bij Standard binnen waaide. Op een persconferentie haalde hij uit naar zijn vorige werkgever KV Mechelen en in een kranteninterview schoot hij giftige pijlen af naar de Mechelse voorzitter Johan Timmermans. Dat was een psychologische uitschuiver van formaat. Standard moest op de laatste speeldag van de reguliere competitie naar KV Mechelen, een cruciaal duel in de strijd om een ticket voor play-off 1. KV Mechelen wachtte de Rouches met het mes tussen de tanden op en won met 4-0. Standard mocht zich opmaken voor play-off 2.

...