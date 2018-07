'Dat Martinez voor het WK een nieuw contract kreeg, was een uitstekende zet'

De vlaggen zijn uit het straatbeeld verdwenen, de rust langzamerhand teruggekeerd. Het is mooi geweest, deze Russische zomer die net niet in een sprookje eindigde. België is de morele wereldkampioen, de ploeg die het beste en meest frisse voetbal bracht, maar uiteindelijk struikelde over het cynische en klinische Frankrijk. Op dit team kan verder worden gebouwd. Net zoals ook de verbeterde en op uniformiteit gestoelde jeugdopleiding, met meer ruimte voor creativiteit, een fundament is waarop verder kan worden gemetseld. En allicht gaan een aantal Rode Duivels na dit WK hun grenzen bij nog betere buitenlandse topclubs verleggen.

