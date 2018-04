'Data van fans worden belangrijker dan kijkcijfers'

Zijn Nederlands is doorspekt met flink wat Engelse woorden en klanken. Het gros van zijn tijd spendeert Peter Willems (43) dan ook in het Zwitserse Nyon, waar hij bij de Europese voetbalbond UEFA hoofd marketing en sponsoring is, intussen al twaalf jaar. In België komt de Truienaar amper nog. De laatste keer was begin februari, voor een gastcollege aan het International Football Business Institute (IFBI) in Brussel. Daar hingen tien studenten uit allerlei windstreken aan zijn lippen. Zij betaalden elk 40.000 euro om één jaar een cursus voetbalmanagement te volgen. In een sluwe poging om wat wijze lessen mee te pikken zonder zo diep in de buidel te tasten, trok Sport/Voetbalmagazine met een uitgekiende openingsvraag naar Willems.

...