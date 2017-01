De 20 Nederlanders van Club Brugge

ROB RENSENBRINK

03.07.1947/aanvaller/1969-1971

Kwam van DWS Amsterdam/Ging naar Anderlecht

De linkerspits had nog nooit van Club Brugge gehoord toen hij daar tekende. Hij pakte toen al uit met onvoorstelbare bewegingen, al zou hij pas bij Anderlecht helemaal ontploffen.

HENK HOUWAART

31.08.1945/middenvelder/1969-1975

Kwam van FC Twente/Ging naar FC Antwerp

Dirigeerde met lef, brutaliteit en branie het elftal. Eigenlijk kwam Houwaart alleen naar Club Brugge omdat het bestuur naast de stille Rensenbrink een andere Nederlander wilde.

NICO RIJNDERS

30.07.1947/middenvelder/1971-1973

Kwam van Ajax/Ging naar Harelbeke (als trainer)

Breker op het middenveld. Legde de spelmaker van de tegenpartij aan de ketting. Rijnders kreeg in zijn tweede seizoen in een match tegen Club Luik een hartaanval en stierf 3,5 jaar later.

WIETZE VEENSTRA

18.02.1946/middenvelder/1971-1972

Kwam van PSV/Ging naar RWDM

Beschikte over een geweldig schot en pleegde in topwedstrijden uit te blinken. Was Nederlands international toen hij bij Club arriveerde. Zijn beste niveau bereikte Veenstra bij RWDM.

RUUD GEELS

28.07.1948/aanvaller/1972-1974

Kwam van Go Ahead Eagles/Ging naar Ajax

Scoorde voor Club gemiddeld om de twee wedstrijden. De minzame Geels beschikte over een fenomenale sprongkracht en verpersoonlijkte de pure en op intuïtie drijvende goalgetter.

LOUIS VERSTRAATEN

10.04.1951/aanvaller/1973-1974

Kwam van RBC Roosendaal/Ging naar RBC Roosendaal

Was niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis van Club Brugge. Kwam om de kern te stofferen, maar uiteindelijk speelde de te statische spits maar drie competitiematchen.

LEEN BARTH

11.01.1951/doelman/1976-1981

Kwam van Union/Ging naar Cercle Brugge

Klasrijke Nederlander die op zijn achttiende bij Anderlecht belandde. Bleek voor belangrijke matchen te nerveus en geraakte bij Club nooit uit de schaduw van Birger Jensen.

PETER HOUTMAN

04.06.1957/aanvaller/1978-1979

Kwam van Feyenoord/Ging naar FC Groningen

De kopbalsterke Rotterdammer paste niet bij Club. Hij speelde vijftien matchen en scoorde drie keer. Zijn kwaliteiten als doelpuntenmaker demonstreerde hij later bij tal van andere clubs.

PATRICK VERHOOSEL

08.05.1954/verdediger/1979-1981

Kwam van Beveren/Ging naar Sint-Niklaas

Spijkerharde verdediger die door Beveren in Terneuzen werd ontdekt. Maar de Zeeuw bleek uiteindelijk niet meer dan een wisselpion, ook al omdat hij vaak werd geremd door blessures.

TJAPKO TEUBEN

29.12.1963/middenvelder/1981-1985

Kwam van Ajax/Ging naar Helmond Sport

De Nederlander begon goed bij Club, maar toen hij stagneerde werd hij uitgeleend aan Eendracht Aalst. Kon zichzelf goed inschatten en richtte zich snel op een maatschappelijke carrière.

RONALD SPELBOS

08.07.1954/verdediger/1982-1984

Kwam van AZ '67/Ging naar Ajax

Verdediger die streefde naar eenvoud. Kwam met trainer George Kessler van AZ '67 naar Club. Beet zich energiek in zijn man vast. Toch scoorde Spelbos in twee seizoenen ook elf doelpunten.

WILLY CARBO

14.08.1959/aanvaller/1983

Kwam van FC Utrecht/Ging naar Feyenoord

Een van de grote miskopen van Club Brugge. Viel vooral op door zijn stunteligheid en onthutsend gebrek aan techniek. Na vijf maanden mocht hij alweer vertrekken. Zonder competitiegoal.

DENNIS VAN WIJK

16.12.1962/verdediger/1986-1989

Kwam van Norwich City/Ging naar Ioannina Athene

Bij Ajax gevormde linksachter. Kweekte de echte profmentaliteit in Engeland. Was onverbiddelijk in de duels en hield zijn ploegmaats scherp. Een geboren winnaar, keihard voor zichzelf.

FOEKE BOOY

25.04.1962/aanvaller/1989-1993

Kwam van KV Kortrijk/Ging naar AA Gent

Een echte rommelaar in de zestien meter. Was op technisch vlak zeker geen kraan, maar maakte veel goed door zijn lef, agressiviteit en incasseringsvermogen. Wist wat hij wel en niet kon.

RENÉ EIJKELKAMP

06.04.1964/aanvaller/1993-1996

Kwam van KV Mechelen/Ging naar PSV

Belangrijke schakel in het spel van Club Brugge. Schermde op een meesterlijke manier de bal af, waardoor de middenvelders konden aansluiten. Had niet bepaald de mooiste stijl.

RYAN DONK

30.03.1986/verdediger-middenvelder/2009-2013

Kwam van West Bromwich Albion/Ging naar Kasimpasa

Speelde zich met snedige tackles en technisch vermogen in de harten van het Brugse voetbalpubliek. Met zijn nonchalante houding maakte hij zich niet altijd populair in de spelersgroep.

RUUD VORMER

11.05.1988/middenvelder/2014-

Kwam van Feyenoord/Ging naar -

Niet meer weg te denken op het Brugse middenveld. Een toonbeeld van regelmaat. Onvermoeibaar bijtertje, goede vrije trap en snijdende infiltraties: verpersoonlijking van No Sweat No Glory.

STEFANO DENSWIL

07.05.1993/verdediger/2015-

Kwam van Ajax/Ging naar -

Kende een aarzelende start met klungelig verdedigen, maar ontpopte zich tot een secure en kopbalsterke verdediger met een vlijmscherpe tackle, die ook opbouwend goed uit de voeten kan.

RICARDO VAN RHIJN

13.06.1991/verdediger/2016-

Kwam van Ajax/Ging naar -

In zijn eerste weken niet altijd even betrouwbaar als flankverdediger. Overtuigde met zijn verrassende vrije trappen, maar de voorzetten van op de flank missen vaak nauwkeurigheid.

LEX IMMERS

08.06.1986/middenvelder/2016-

Kwam van Cardiff City/Ging naar -

Door Giovanni van Bronckhorst aan de kant geschoven bij Feyenoord, waarna hij ook bij Cardiff City niet meteen overtuigde. Tekende in de winterstop in Brugge, als 20e Nederlander.

Lees het coververhaal over de Nederlanders van Club Brugge integraal in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van 1 februari.