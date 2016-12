De Afrika Cup treft vooral Standard én Anderlecht

Twee jaar geleden, toen de CAN plaatsvond in Equatoriaal-Guinea, namen er in totaal twintig spelers uit de Belgische hoogste klasse en twee bondscoaches uit ons land deel. Paul Put leidde toen Burkina Faso en eindigde laatste met 1 punt in groep A, terwijl Georges Leekens aan het roer stond van Tunesië en in de kwartfinales na verlengingen met 1-2 werd uitgeschakeld door Equatoriaal-Guinea. Zelfs Racing Mechelen leverde met de Guinese linkerflankspeler Lanfia Camara een deelnemer. Meest getroffen eersteklassers waren Anderlecht (vier, met Chancel Mbemba, Frank Acheampong, Ibrahima Conté en invallersdoelman Nicaise Kudimbana), Charleroi, KRC Genk en SV Zulte Waregem (elk drie). Ook KV Oostende, KV Kortrijk, Lokeren OV, Cercle Brugge, Mouscron-Peruwelz en Standard stonden toen spelers af.

Ook nu is de kans groot dat er naast twee Belgische bondscoaches (Leekens bij Algerije, Hugo Boos bij Kameroen) tot 21 spelers uit de Jupiler Pro League worden opgeroepen, als Sofiane Hanni, Ishak Belfodil en Idriss Saadi bij de definitieve kern van Algerije geraken en Djamal Bakar bij Senegal. Standard riskeert vijf spelers (Belfodil, Eyong Enoh, Mathieu Dossevi, Farouk Miya en Birama Touré) te missen, Anderlecht vier en ... 1B-club R Antwerp FC drie. Ook Charleroi, KV Oostende (twee), KV Kortrijk, Excel Mouscron, Club Brugge en STVV (elk één) zien spelers vertrekken. Mali (Mamoutou N'Diaye, Touré en Abdoulay Diaby) én Algerije rekruteren elk drie spelers in ons land, Kameroen twee (Sébastien Siani en Enoh).